Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 6 декабря 2017 года

05.12.2017 22:54:08 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
Опасные геофизические явления:
Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №635 (1073) от 01.12.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:
1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).
2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.
В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.
По данным группы KVERT, для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Безымянный и Карымский. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на территории Камчатского края:
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опасных метеорологических явлений не прогнозируется.
Гидрологическая обстановка
Гидрологическая обстановка стабильная, на северных и южных реках края продолжаются процессы ледообразования.
Лавинная обстановка:
Сохраняется вероятность схода отдельных снежных лавин в отдаленных горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Геомагнитная обстановка:
На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется незначительное увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.
Сильное волнение моря:
Не прогнозируется.
Мониторинг радиационной обстановки:
Фактов превышения естественного уровня радиационного фона не зафиксировано. Опасность радиационного заражения отсутствует.
Селевая опасность:
Сходов селей и оползней не прогнозируется.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
Фото: Максим БОДА.
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