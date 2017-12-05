Борис Чуев: Депутатский контроль за качеством строительства капитальных объектов на Камчатке будет постоянным

05.12.2017 22:28:42 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6365



Краевые депутаты поставили высокую оценку строительству детского сада на Северо-Востоке. Выездное совещание комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского под руководством Бориса Чуева состоялось накануне в Петропавловске.



Народные избранники проконтролировали ход строительства детского сада на 260 мест на улице Дальневосточной в микрорайоне «Северо-Восток». На месте депутаты оценили объем проделанной работы, встретились с представителями подрядчика и заказчика – Министерства строительства Камчатского края. Борис Чуев сообщил, что участники совещания высоко оценили усилия строителей.



«В этом году на данный объект было выделено 173 млн рублей из бюджета Камчатского края. На будущий год в бюджете на этот садик предусмотрены более 120 млн рублей. В интересах наших избирателей мы оценили, насколько эффективно расходуются средства региона. Оценка не просто хорошо, а скорее даже отлично. Качество работ высокое, видно, что бригады опытные, для фасада и внутренних помещений выбрана яркая красочная гамма, предусмотрены теплые полы в группах, есть оборудование для подачи тепла в межотопительный период. Есть бассейн, глубина и размеры которого рассчитаны специально для того, чтобы ребятишки не боялись учиться плавать», – сказал Борис Чуев.



Председатель комитета отметил, что по плану объект должен быть сдан в июне 2018 года и пока нет оснований опасаться срыва графика.



Как сообщил заместитель председателя комитета Андрей Стуков, представители Минстроя заверили депутатов, что это не последний детский садик на Северо-Востоке. «Объема этого садика будет недостаточно в самом динамично развивающемся микрорайоне нашего города. Ведь еще не полностью заселены новые дома на улицах Ларина и 70-летия Победы. Представители министерства нас заверили, что в перспективе планируется строительство еще одного садика на улице Савченко. Сейчас идет проектировка объекта», – сказал Стуков.



Начальник отдела инвестиций и строительства Министерства строительства Камчатского края Александр Чернобровкин рассказал, что садик состоит из пяти блоков. «Три блока – это группы, один блок – под бассейн, и один – хозяйственный, где будет расположена кухня. Надо отметить, что у нас наработан уже большой опыт строительства детских садов на Камчатке. И раз от раза наши проекты эволюционируют – мы учитываем все наработки, ошибки. И можно сказать, что садики получаются всё лучше и лучше», – сказал Чернобровкин.



Заместитель директора по строительству компании-подрядчика ООО «Мастер» Марина Малышева заверила, что строители буквально вкладывают в этот объект душу. «Для нас самое главное, что это учреждение для детей. Мы стараемся сделать как можно лучше, красивей, чтобы деткам было приятно сюда ходить, безопасно находиться. Это у нас уже четвертый детский садик. Два мы построили в поселке Рыбачий совместно со «Спецстроем», и один – в Вилючинске. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы после нас остался добрый след», – сказала Малышева. Она добавила, что строители заинтересованно участвуют в развитии проекта. В частности, ими были предложены яркие цвета для фасада и малые формы для детских площадок, отвечающие климатическим условиям.



Борис Чуев отметил, что контроль за строительством и капительным ремонтом объектов в регионе будет постоянным. «Наша цель – напомнить подрядчикам, что они строят на государственные деньги и должны качественно выполнять свои обязанности. Дети должны приходить в новые садики с радостью, а родители – быть спокойными, зная, что их ребенок в чистоте, тепле и уюте. Кроме того, в интересах наших избирателей мы контролируем эффективность расходования бюджетных средств при строительстве и других объектов, а также при капитальном ремонте жилья. Помимо краевой столицы, мы смотрели стройки в Елизово, Мильково, Усть-Камчатске, в Тигильском районе. Обязательно доберёмся и до других населенных пунктов. Считаю, что депутатами было принято правильное решение создать комитет по строительству, транспорту, энергетике и ЖКХ. Ведь до этого 10 лет не было никакого парламентского или общественного контроля за ходом строительства в регионе. Камчатка должна не просто строиться, она должна строиться на должном качественном уровне», – сказал глава комитета.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.