Борис Чуев призвал глав муниципалитетов в Корякии принять участие в создании условий для строительства социальных объектов в округе

05.12.2017 22:28:41 (GMT+12)

Накануне на площадке строящегося на улице Дальневосточной в краевой столице детского сада состоялось выездное совещание комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского под руководством Бориса Чуева.



Народные избранники проконтролировали эффективность расходования бюджетных средств в ходе строительства социального объекта. Кроме того, депутаты обсудили с представителями подрядчика проблемы, возникающие у строительных организаций при работе в отдаленных районах.



«Сегодня программа строительства детских садов реализуется не только на территории Петропавловска. На последней сессии Законодательного Собрания мы приняли бюджет края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в котором предусмотрено строительство детских садов на территории поселков Ключи, Тиличики, Оссора, а также школы-комплекса в Каменском. Конечно, мы заинтересованы, чтобы подрядные организации добросовестно и качественно выполняли работы, несмотря на все сложности, которые возникают при строительстве в отделённых районах. Поэтому мы призываем глав муниципальных образований, где запланировано строительство, уже на этом этапе включиться в процесс и помочь создать нормальные рабочие условия. Пусть продумают, как помочь разместить бригады, создать условия, чтобы люди могли приступить к работе, не теряя много времени на бытовые вопросы. Любой организации сложно прийти работать на север, где нет своей базы, нет транспортной инфраструктуры, сложная логистическая схема. Без участия глав муниципалитетов строительство в Корякском округе не получит должную динамику», – сказал Борис Чуев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.