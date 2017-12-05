Борис Чуев призвал глав муниципалитетов в Корякии принять участие в создании условий для строительства социальных объектов в округе

05.12.2017 22:28:41 (GMT+12)
Накануне на площадке строящегося на улице Дальневосточной в краевой столице детского сада состоялось выездное совещание комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского под руководством Бориса Чуева.
Народные избранники проконтролировали эффективность расходования бюджетных средств в ходе строительства социального объекта. Кроме того, депутаты обсудили с представителями подрядчика проблемы, возникающие у строительных организаций при работе в отдаленных районах.
«Сегодня программа строительства детских садов реализуется не только на территории Петропавловска. На последней сессии Законодательного Собрания мы приняли бюджет края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в котором предусмотрено строительство детских садов на территории поселков Ключи, Тиличики, Оссора, а также школы-комплекса в Каменском. Конечно, мы заинтересованы, чтобы подрядные организации добросовестно и качественно выполняли работы, несмотря на все сложности, которые возникают при строительстве в отделённых районах. Поэтому мы призываем глав муниципальных образований, где запланировано строительство, уже на этом этапе включиться в процесс и помочь создать нормальные рабочие условия. Пусть продумают, как помочь разместить бригады, создать условия, чтобы люди могли приступить к работе, не теряя много времени на бытовые вопросы. Любой организации сложно прийти работать на север, где нет своей базы, нет транспортной инфраструктуры, сложная логистическая схема. Без участия глав муниципалитетов строительство в Корякском округе не получит должную динамику», – сказал Борис Чуев.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+