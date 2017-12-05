Благодарственные письма от депутата Государственной Думы Ирины Родниной вручены первому вице-спикеру камчатского парламента Андрею Копылову и депутату Заксобрания Юрию Ломакину

05.12.2017 22:28:41 (GMT+12)

Трехкратная олимпийская чемпионка выразила благодарность за постоянную помощь и поддержку подрастающего спортивного поколения Камчатки депутатам Законодательного Собрания Камчатского края Андрею Копылову и Юрию Ломакину.

Письма вручил председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.



По словам директора КРОО «Спорт детям», старшего тренера ДЮСШ № 2 г. Петропавловска-Камчатского Алексея Широкова, депутаты традиционно оказывают большую помощь в развитии футбола на полуострове. Благодаря финансовому содействию народных избранников юные футболисты имеют возможность принимать участие в соревнованиях за пределами края.



«На протяжении семи лет мы обращаемся за помощью к депутатам Законодательного Собрания Камчатского края, когда дважды в год отправляем команду по мини-футболу на всероссийские соревнования. Массовый выезд детей за пределы Камчатки – это дорогостоящее мероприятие, на которое не всегда хватает бюджетных средств. И практически никогда мы не встречаем отказа. Проведение краевых соревнований, приглашение звезд российского футбола для мастер-классов на Камчатке – здесь тоже депутаты оказывают самую активную поддержку. В разные годы нашим юным спортсменам помогали депутаты Николай Мещеряков, Роман Гранатов, Леонид Грачев. Сейчас эту эстафету подхватили Андрей Копылов и Юрий Ломакин, за что мы им очень благодарны. Такие выезды помогают повышать спортивное мастерство ребят. И надо отметить, что мы всегда достойно представляем Камчатку на всероссийском уровне», – сообщил Алексей Широков.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.