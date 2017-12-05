Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 6 декабря 2017 года

05.12.2017 21:28:35 (GMT+12)

ВТОРОЕ ДЕЛО ГЕНЕРАЛА Александр Сидоренко подозревается в сокрытии хищения компьютеров



ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ Кто занимается поиском пропавших людей



МИССИЯ ВЫПОЛНИМА Как подарить радость и красоту людям



ВЫДАЛА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ Какой штраф заплатит бывшая чиновница



ЗИМА ВСТУПИЛА В СИЛУ Какие законодательные новшества принёс декабрь



СВОЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ Желание вечной молодости приводит к ранней смерти



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 6 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



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