Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 6 декабря 2017 года

05.12.2017 21:28:35 (GMT+12)
ВТОРОЕ ДЕЛО ГЕНЕРАЛА Александр Сидоренко подозревается в сокрытии хищения компьютеров
ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ Кто занимается поиском пропавших людей
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА Как подарить радость и красоту людям
ВЫДАЛА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ Какой штраф заплатит бывшая чиновница
ЗИМА ВСТУПИЛА В СИЛУ Какие законодательные новшества принёс декабрь
СВОЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ Желание вечной молодости приводит к ранней смерти
Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 6 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!
www.kamchatka.aif.ru
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+