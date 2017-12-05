Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 6 декабря 2017 года

05.12.2017 21:28:35 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 6 декабря 2017 года

ВТОРОЕ ДЕЛО ГЕНЕРАЛА Александр Сидоренко подозревается в сокрытии хищения компьютеров

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ Кто занимается поиском пропавших людей

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА Как подарить радость и красоту людям

ВЫДАЛА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ Какой штраф заплатит бывшая чиновница

ЗИМА ВСТУПИЛА В СИЛУ  Какие законодательные новшества принёс декабрь

СВОЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ Желание вечной молодости приводит к ранней смерти

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 6 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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