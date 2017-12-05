Обзор еженедельника «Камчатский край» за 6 декабря 2017 года

05.12.2017 21:25:44 (GMT+12)

Ирина ВАЙНЕС – о сердечных акцентах



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«Берингия» идет на Чукотку. Камчатская гонка на собачьих упряжках весной 2018 года пройдет по новому маршруту



Рискованная дорога в школу. Камчатские «фронтовики» подняли проблему подвоза детей в школу из пригородных поселков



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