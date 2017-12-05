Обзор еженедельника «Камчатский край» за 6 декабря 2017 года

05.12.2017 21:25:44 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край» за 6 декабря 2017 года

Ирина ВАЙНЕС – о сердечных акцентах

Губернатор ответит! Прямая линия с губернатором края Владимиром ИЛЮХИНЫМ пройдет 9 декабря

«Берингия» идет на Чукотку. Камчатская гонка на собачьих упряжках весной 2018 года пройдет по новому маршруту

Рискованная дорога в школу. Камчатские «фронтовики» подняли проблему подвоза детей в школу из пригородных поселков

Он всегда говорил правду. Десять лет назад ушел из жизни ученый, писатель Роберт МОИСЕЕВ

Новые колбасы? Из отличного камчатского мяса!

Профсоюзы: За индексацию пенсий работающим пенсионерам

Экс-начальник камчатской полиции: второе уголовное дело. И другие материалы рубрики «Фемида»

Магнитные бури. Как космос влияет на наше самочувствие

С бородавками и без. Или как уберечься от вируса папилломы человека

Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?

Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page