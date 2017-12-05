Камчатка, 5 декабря: итоги дня

05.12.2017 19:18:51 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке за убийство студента судят девушку и ее заступника.
Новый животноводческий комплекс открыли в Апаче.
На Камчатке молодой человек продал украденную у матери шубу.
Камчатский краевой роддом отмечает 50-летний юбилей.
Камчатский спасатель победил на Всероссийском конкурсе МЧС «Созвездие мужества».
Житель Камчатки насмерть забил приятеля из-за бутылки портвейна.
Эмиль Шаихов: «Когда начинали, над нами смеялись. Теперь все поверили, что это возможно».
Камчатское авиапредприятие оштрафовали за голодных пассажиров.
На Камчатке экс-сотрудник УФСИН пойдет под суд за наезд на подростка.
Красную книгу Камчатки пополнят редкие виды животных, растений и грибов.
Стоп, джип! Введен запрет на проезд машин вдоль Сухой речки к Авачинскому перевалу.
«Камчатскэнерго» запаковало в конверты от посторонних глаз свои «письма счастья».
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Камчатское авиапредприятие наказали за невнимание к пассажирам.
На Камчатке будут судить сотрудника ФСИН, который покалечил школьника.
Вулкан Шивелуч на Камчатке напомнил о себе пепловым выбросом.
Итоговое сочинение напишут полторы тысячи камчатских выпускников.
Активисты ОНФ: пандус для инвалидов возле правительства перегораживают машинами.
На Камчатке из-за халатности врача-офтальмолога ослеп ребенок.
Камчатская семья планирует открыть в Николаевке этнодеревню ительменов.
На Камчатке спасатели состязались в умении помогать пострадавшим в ДТП.
В Камчатском крае записывают на прием к заместителю Чайки.
Народные избранники разбирались в миллионных долгах жителей Камчатки.
Военные на Камчатке получат новейшие ракетные корветы.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
В елизовском приюте для животных появились новые вольеры. Также в учреждении скоро откроется «Дом кошек».
На Камчатке открыли мемориальную табличку памяти Евгения Морозова. Также в концертном зале Камчатского колледжа искусств состоялся концерт памяти выдающегося хорового дирижера.
Житель Петропавловска украл у собственной матери шубу и продал ее за 20 тысяч рублей.Мужчина неоднократно подвергался уголовному преследованию.
Новый животноводческий комплекс открыли в одном из отдаленных районов Камчатки. Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская».
Камчатскому спасателю вручили награду фестиваля «Созвездие мужества». Евгений Старшинов признан лучшим в России по полевой выучке.
Жителя Камчатки обвиняют в убийстве из-за портвейна. Преступление было совершено в одной из квартир Петропавловска.
Завершено расследование дела о наезде на подростка в Петропавловске. 16-летний пешеход в результате происшествия получил травму головы.
Проезд колесной техники по дороге к Авачинскому перевалу запрещен. «Вулканы Камчатки»: Эта мера связана с обеспечением безопасности посетителей природного парка.
Абоненты «Камчатскэнерго» начали получать квитанции в конвертах. Это сделано во избежание доступа третьих лиц к размещенной в счетах информации.
Сотни миллионов рублей задолжали жители Усть-Камчатского района за услуги ЖКХ. Краевые депутаты пообещали взять под контроль работу по сокращению задолженности.
Атлет из Приморья сдвинул контейнеровоз «Камчатского морского пароходства».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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