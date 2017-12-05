Итоги всероссийского дня приема подвели на Камчатке

05.12.2017 17:11:09 (GMT+12)

В Камчатском крае подведены итоги состоявшегося традиционного всероссийского приема граждан, приуроченного ко дню рождения партии «Единая Россия».



В этом году приемы проходили в течение семи дней - с 27 ноября по 3 декабря во всех районах Камчатского края. Их проводили член Совета Федерации ФС РФ Борис Невзоров, депутат Государственной думы РФ Ирина Яровая, также прием провел депутат Госдумы Константин Слыщенко, находившийся в этот период на полуострове в рамках региональной недели. По словам руководителя Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Андрей Лиманов, в общей сложности приемы провели депутаты всех уровней, главы и представители региональных и муниципальных органов власти.



«В этом году было создано много дополнительных площадок. Граждане имели возможность задать свои вопросы руководителю Государственной жилищной инспекции, министру природных ресурсов и экологии Камчатского края, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда РФ и многим другим главам министерств и ведомств», - сказал Лиманов.



Он отметил, что всего в крае в этот раз на приемы пришли 854 человека, что значительно больше, чем в прошлом году. Среди основных тем, которые волнуют граждан чаще всего, – жилищно-коммунальное, дорожно-транспортное хозяйство, социальная сфера. Лиманов сказал, что по горячим следам было решено 194 вопроса. Остальные находятся в работе – соответствующие запросы направлены в профильные инстанции для рассмотрения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».