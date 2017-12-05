Валерий Раенко: Партпроекты – это диалог между жителями и властью, который воплощается в реальные дела

05.12.2017 17:11:09 (GMT+12)

Первый форум проектов партии «Единая Россия» под названием «КАМЧАТКА. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» прошел в краевой столице в минувшую пятницу, 1 декабря, во Дворце детского творчества. В мероприятии приняли участие секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель краевого парламента Валерий Раенко, депутаты фракции «Единой России» в Заксобрании, Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа, представители органов местного самоуправления Камчатского края, общественных объединений и различных организаций. Модератором площадки выступил заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе Сергей Лозовский. Участников и гостей форума посредством видеообращения поприветствовала заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.



Открывая форум, лидер камчатских единороссов Валерий Раенко отметил, что партия уже в течение семи лет работает над реализацией как федеральных, так и региональных партпроектов, которые охватывают все без исключения сферы нашей жизни – здравоохранение, образование, спорт, ЖКХ и прочие.



«Всего крае работает 21 партпроект – 20 федеральных и один региональный. Начало всей проектной деятельности партии положил Владимир Путин, именно он поставил такую задачу, будучи председателем «Единой России», и порекомендовал всем региональным отделениям активно включиться в работу по реализации партпроектов. Партпроекты – это тот механизм, который позволяет чаяния наших жителей претворить в жизнь. Это тот диалог между жителями региона и властью, который воплощается в реальные дела. Все материалы, наработки, предложения, которые возникают в ходе предвыборных кампаний, в ходе работы депутатов в своих избирательных округах систематизируются и в дальнейшем выражаются в форме того или иного проекта», - сказал Раенко.



Раенко подчеркнул, что Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на одном из съездов как-то сказал, что целый ряд бюджетных проектов можно назвать партийными, потому что именно единороссы принимают бюджет как страны, так и всех регионов Российской Федерации. Лидер камчатских партийцев особо обратил внимание на то, что буквально на днях на сессии Законодательного собрания Камчатского края был принят беспрецедентный бюджет на 2018 год – 64 млрд рублей.

«Это значит, что мы будем больше строить, решать вопросы по созданию комфортной среды, это позволит нам увеличить расходы на социальные обязательства, инвестиционные программы», - сказал Валерий Раенко, призвав всех неравнодушных граждан активно участвовать в реализации партпроектов, тем самым, сделав свою жизнь интереснее и насыщеннее.



В ходе форума организаторы предусмотрели работу по четырем актуальным направлениям.



По теме «Ориентиры развития региональной системы образования в контексте реализации партийных проектов» с докладом выступила член общественного совета партийного проекта «Модернизация образования», заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края Александра Короткова.



С информацией о реализации направления «Социальная политика: векторы развития через реализацию партийных проектов» к присутствующим обратилась региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.



С докладом «Сфера жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации приоритетных проектов партии «Единая Россия» выступил региональный координатор партийного проекта «Управдом», глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.



И наконец, о «Патриотизме как основе консолидации общества» рассуждал представитель молодежи Артем Днепровский.



После каждого выступления неравнодушные граждане – участники форума задавали наболевшие вопросы и тут же получали на них ответы. В частности, в сфере образования жителей интересовали темы ремонтов спортивных залов в школах города, льгот для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования и другие.



По теме социальной политике участников волновали проблемы пожилых людей и улучшения качества их жизни в крае, трудности и успехи, существующие на сегодняшний день, введение новых демографических мер поддержки, озвученных недавно Президентом России Владимиром Путиным и так далее.



В сфере ЖКХ – одной из самых острых – граждан интересовало, с какими трудностями пришлось столкнуться при реализации мероприятий проекта «Городская среда» в Петропавловске-Камчатском, а также проблемы парковочных мест в краевом центре, строительства парковок, в том числе, многоуровневых, работа по обучению людей в рамках проектов «Школа грамотного потребителя» и «Управдом».



Несколько вопросов прозвучало от присутствующих и по теме развития патриотизма в молодежной среде.



По итогам форума участники поблагодарили партийцев за организацию такого насыщенного событиями и интересным общением мероприятия. Партийцы, в свою очередь, заверили собравшихся, что форум партпроектов станет в Камчатском крае традиционным.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».