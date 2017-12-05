Активисты ОНФ провели рейд по стоянкам для инвалидов в Петропавловске-Камчатском

05.12.2017 17:07:02 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6364



Активисты Общероссийского народного фронта в Камчатском крае провели рейд по стоянкам, предназначенным для автотранспорта инвалидов в Петропавловске-Камчатском и выявили 12 нарушений.



«Примечательно, что рейд проводился в разгар рабочего дня, и на парковках было достаточно свободных мест. И все равно нашлись те, кто оставил свой транспорт на специализированной стоянке», – отметил активист ОНФ в Камчатском крае Георгий Емелин.



Он подчеркнул, что такие мероприятия проводятся регулярно. Их цель – напомнить водителям о том, что среди них есть люди, особо нуждающиеся в простом человеческом участии, однако из раза в раз количество случаев необоснованной парковки на стоянке для инвалидов не уменьшается, даже несмотря на то, что с 2011 г. это деяние получило официальный статус правонарушения и предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. руб. или задержание транспортного средства нарушителя.

По словам Емелина, и столь суровые меры не повысят дисциплины водителей, пока содеянное будет сходить им с рук. Именно поэтому о случаях, выявленных в ходе рейда, общественники уведомили региональную Госинспекцию по безопасности дорожного движения.



«Мы сигнализировали полицейским о семи нарушениях (они зафиксированы на фотокамеру и дополнены сообщением о месте и времени их совершения), еще в пяти случаях ограничились личным общением с автовладельцами, которым разъяснили характер и возможные последствия их проступка», – сообщил он.



Руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Социальная справедливость», председатель Петропавловск-Камчатской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Вячеслав Тетерин, который также неоднократно участвовал в подобных рейдах, подметил, что в большинстве случаев люди реагируют на замечания общественников адекватно. Понимая, что поступают неправильно, они спокойно переставляют машину в другое место.

«Иногда автовладельцы реагируют молчанием, а иногда и упреками. Они не понимают, что не только отнимают у инвалидов законное право на удобную парковку, но и препятствуют им в получении тех или иных возможностей, так как оставить машину в соседнем дворе маломобильные граждане порой физически не могут», – заявил он.



Представитель ОНФ сообщил о практике, подмеченной у одного из торговых центров Петропавловска-Камчатского в районе КП. Часть мест, предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов, обозначенных специальным знаком и разметкой, периодически как бы ликвидируется и используется в качестве обычных парковочных мест. Знаки при этом оборачиваются черными пакетами. «Вероятно, администрация торгового центра таким образом пытается регулировать загрузку стоянки, однако правомерность такого способа вызывает большие сомнения», – считает активист ОНФ.



Еще одну проблемную точку общественники обнаружили у Дома правительства, где машины перегораживают въезд на пандус, расположенный вблизи стоянки для инвалидов. И такая картина отмечается в ходе каждого рейда. При этом нареканий к оборудованию и использованию специальной парковки в этот раз у активистов не возникло.



Тетерин пообещал, что в ближайшее время будет проведен еще один подобный рейд. Вместе с активистами ОНФ на проверку спецстоянок выйдут инспекторы дорожно-патрульной службы. Контрольное мероприятие охватит объекты Петропавловска-Камчатского и Елизово.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.