5 декабря в России — День добровольца

05.12.2017 16:13:23 (GMT+12)

День добровольца (волонтера) учрежден в России. Впервые в нашей стране он отмечается сегодня, 5 декабря. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



По словам Президента, в России все больше людей занимаются волонтерством: примерно 7% населения участвуют в волонтерском движении, а около 15% — так или иначе принимают участие в каких-либо общественных мероприятиях.



Появление этого праздника говорит о том, что деятельность людей, готовых оказывать помощь по зову своего сердца, государством признана значимой и необходимой обществу. Сегодня добровольцы задействованы во многих сферах нашей жизни. Не считаясь с личным временем, они приходят на помощь одиноким и больным людям, ищут пропавших, проводят широкую просветительскую работу с населением, помогают предупреждать чрезвычайные ситуации и бороться с ними.



На Камчатке волонтерское движение также достаточно развито. Среди этих неравнодушных людей — пожарные-добровольцы и добровольцы-спасатели, помощь которых в МЧС России считают весомой.



Так, в рядах добровольных пожарных на Камчатке числятся почти 4400 человек. Всего на территории полуострова создано 69 подразделений добровольной пожарной охраны, в том числе: 61 дружина (около 4200 человек) и 8 команд (170 человек). Граждане, которые входят в состав дружин, принимают участие в профилактике пожаров. Представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества регулярно проводят занятия по противопожарной безопасности в школах и детских садах.



В тушении непосредственно пожаров задействованы 170 человек, которые входят в состав добровольных пожарных команд. Добровольные пожарные команды оснащены пожарной техникой, мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями.

Участники добровольного поискового отряда регулярно принимают участие в поисковых операциях, выходя на поиски людей, которые потерялись в природной среде.



Все эти люди посвящают свое время, энергию на благо общества, не ожидая за это никакого вознаграждения.



Само слово «волонтер» изначально означало военного, готового сражаться без оплаты за славу и военную добычу. Позже в Англии появились волонтеры в современном смысле слова. В основном они числились в религиозных организациях. Теперь волонтеры трудятся в разных областях, помогая старикам, детям, животным, участвуя в организации праздников и международных событий.

День добровольца будет отмечаться в России ежегодно 5 декабря.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.