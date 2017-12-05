К авариям готовы: соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли на Камчатке

05.12.2017 16:56:02 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6363
В Петропавловске-Камчатском прошли соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Состязания проходили между караулами специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ).
По легенде, в результате ДТП в легковом автомобиле оказались заблокированы пассажиры. Участникам команд необходимо было оценить аварийную ситуацию, провести оцепление места аварии для создания безопасных условий работы на месте происшествия, определить степень травм, извлечь пострадавших и оказать им первую помощь. Для этого, используя гидравлический инструмент, с автомобиля снимали крышу. Затем, вооружившись специальными инструментами и приспособлениями, из искорёженной машины извлекали пострадавших.
Главной задачей было не только показать лучшие временные результаты, но и не навредить пострадавшим, зажатым в искореженных автомобилях, не нанести им дополнительные увечья. Судили строго, ведь любая ошибка спасателя в реальности может стоить кому-то жизни.
Как рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю Андрей Пахомов, еще недавно сотрудникам СПСЧ на каждую тренировку по ликвидации последствий ДТП приходилось находить по автомобилю. Проблема заключалась в том, что любой автомобиль можно разрезать лишь один раз.
«В этом году наше подразделение сделало специальный тренажер, на котором спасатели могут тренироваться и оттачивать свои навыки хоть по 10 раз в день», - отметил А. Пахомов. Он уверен, что этот тренажер поможет его подчиненным оказывать помощь на дорогах еще быстрее и профессиональнее.
По итогам состязаний победу одержала команда под руководством помощника начальника – руководителя дежурной смены СПСЧ Валерия Мелконьяна (он, кстати, в нынешнем году по итогам регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» был признан лучшим начальником караула). В состав его команды входили: старший инструктор – пожарный (спасатель) Александр Кондра, мастер–пожарный (спасатель) Александр Староверов, мастер–пожарный (спасатель) Андрей Вейбер и старший инструктор по вождению пожарной машины–водитель (спасатель) Александр Карепов.
Команда, победившая в состязаниях, в следующем году в День пожарной охраны, (отмечается 30 апреля), примет участие в показательных выступлениях на главной площади краевой столицы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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