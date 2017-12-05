Камчатский спасатель Евгений Старшинов получил награду Всероссийского Фестиваля «Созвездие мужества»

05.12.2017 16:13:21 (GMT+12)
В Москве прошло награждение победителей IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Один из победителей фестиваля – камчатский спасатель Евгений Старшинов, командир спасательной роты Камчатского спасательного центра МЧС России.
По итогам IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» были определены по различным номинациям 23 лучших специалиста в системе министерства. Это - лучший спасатель, пожарный, врач, кинолог, пиротехник, летчик, горноспасатель, психолог и другие. Также были определены лучшие подразделения – Главное управление по субъекту, пожарно-спасательная часть, спасательное воинское формирование и т.д.
Евгений Старшинов был признан победителем в номинации «Победитель конкурса по полевой выучке офицерского состава спасательных воинских формирований МЧС России».
Дипломы и памятные статуэтки «Строитель МЧС России» сотрудникам министерства, которые успешно прошли три конкурсных этапа Фестиваля (региональный, межрегиональный и всероссийский), вручили герой Советского Союза ветеран МЧС России Валерий Востротин, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников и депутат Государственной Думы Иван Тетерин.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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