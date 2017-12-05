На Камчатке состоялось открытие краевого конкурса молодых вокалистов «Поющая Камчатка»

05.12.2017 16:13:20 (GMT+12)

На Камчатке состоялось открытие краевого конкурса молодых вокалистов «Поющая Камчатка»



В Камчатском колледже искусств состоялось открытие VI краевого конкурса молодых вокалистов «Поющая Камчатка». Старт мероприятию дал вечер вокальной музыки с участием выпускника Камчатского колледжа искусств - солиста театра «Новая Опера» (Москва) Юрия Ростоцкого. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.



«Программа концерта включала фрагменты из опер, по праву вошедших в сокровищницу русской и мировой музыкальной культуры. Прозвучали арии из опер Николая Римского-Корсакова, Георга Фридриха Генделя, Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе. Открыла концерт сцена из оперы Петра Чайковского "Иоланта", которую исполнили студентки вокального отделения колледжа», - рассказали в министерстве.



В концерте также принял участие хореографический ансамбль Камчатского колледжа искусств «Академия танца». Вальс на музыку Георгия Свиридова «Метель» стал прелюдией к сцене и куплетам Трике из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского в исполнении Юрия Ростоцкого.



В этот вечер на сцену со своими студентами вышли и преподаватели вокального отделения колледжа. Профессиональное мастерство продемонстрировали и концертмейстеры: Ирина Черемнова, Ирина Пугач и Нина Тлатова.



«Необычная форма вечера позволила участникам концерта не только показать профессиональные вокальные навыки, но и то, что настоящий артист-вокалист должен владеть приёмами актёрского мастерства. Исполнение оперных сцен отличалось артистизмом, лиричностью и искрометным юмором», - сказали в министерстве.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.