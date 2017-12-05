На Камчатке предложено обновить перечень редких видов животных, растений и грибов полуострова

05.12.2017 16:13:18 (GMT+12)

Составлен перечень редких видов животных, растений и грибов, рекомендуемых ко включению в Красную книгу Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.



«Список разработан коллективом авторов из научных институтов и учреждений региона, - сказали в министерстве. - В настоящее время в перечни редких видов животных, растений и грибов Красной книги Камчатского края рекомендовано включить 130 видов, подвидов и форм животных (из которых 18 видов – это рыбы), 133 вида сосудистых растений, 41 вид мхов, 45 видов лишайников, 41 вид печеночников, 7 видов грибов, 17 видов термофильных микроорганизмов, 15 видов водорослей-макрофитов. Есть также ряд наименований, которое научное сообщество Камчатки предлагает исключить из действующей редакции Красной книги края».



Составленный перечень был рассмотрен накануне на очередном заседании Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Камчатского края. Участники совещания внесли свои предложения и замечания. Работа над уточнением списка краснокнижных животных, растений и грибов края будет продолжена. После коллегиального согласования комиссией всех позиций составленного перечня он будет утверждён в установленном порядке.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.