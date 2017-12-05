Новый животноводческий комплекс впервые за последние 20 лет открыт в одном из отдалённых районов Камчатки

05.12.2017 16:13:19 (GMT+12)

Новый животноводческий комплекс на 400 голов дойного стада впервые за последние 20 лет открыт в Усть-Большерецком районе. В селе Апача реконструирован коровник, запуск которого позволит обеспечить жителей района молоком собственного производства.



Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская». В качестве господдержки предприятию была возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники и оборудования.



«Открытие этого объекта – знаковое событие, особенно учитывая то, что это отдалённый район Камчатки. Появились новые рабочие места, а вместе с тем местные жители будут обеспечены молочной продукцией собственного производства», - сказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.



В настоящее время в артели содержится 85 голов дойного стада. Ввод в эксплуатацию нового коровника позволит увеличить поголовье до 400, что отразится на производстве молока в районе.



«Конечно, для нас ввод в эксплуатацию данных помещений – это отправная точка. Мы не собираемся на этом останавливаться, поскольку впереди ещё огромный объём работы. Планов действительно немало – как минимум надо строить телятник и цех по переработке мясной и молочной продукции», - отметил руководитель сельскохозяйственной артели «Апачинская» Владимир Анисимов.



В минсельсхозе края отмечают, что в настоящее время на территории края реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в данной сфере, в том числе по производству молочной продукции.



«Объём производства молока, благодаря таким сельхозпредприятиям как это, по сравнению с прошлым годом вырос почти на треть. На сегодняшний день обеспеченность жителей нашего края свежей молочной продукцией составляет 38%. Это достаточно серьёзная цифра, учитывая тот факт, что сельское хозяйство на Камчатке является развивающейся отраслью. Кроме того, в этом году значительно вырос и объём мяса, по соотношению к аналогичному периоду 2016 года – более чем на 50%», - рассказал Вячеслав Черныш.



Ожидается, что новый животноводческий комплекс выйдет на полную производственную мощность к концу 2018 года. Планируется, что после этого предприятие будет выпускать ежегодно почти 1 млн 300 тысяч литров молока, при производительности 3 тысячи 200 литров на одну фуражную корову в год.



Напомним, что создание новых производств на Камчатке ведётся в рамках исполнения Послания Президента РФ Владимира Путина по обеспечению отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 года. Меры господдержки предоставляются федеральной госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и аналогичной госпрограмме Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.