На Камчатке открыли мемориальную табличку памяти Евгения Морозова

05.12.2017 16:12:59 (GMT+12)

В Камчатском колледже искусств состоялось открытие мемориальной таблички памяти Евгения Морозова – выдающегося хорового дирижёра, композитора и Заслуженного деятеля искусств России. Об этом рассказали в краевом министерстве культуры.



Там рассказали, что на церемонии открытия памятной таблички присутствовали многочисленные выпускники и студенты колледжа, деятели культуры края и представители исполнительной и законодательной власти региона.



«Действительно, эту личность мы будем вспоминать всё время. Сейчас поступает много предложений, как ещё можно увековечить память этого выдающегося человека. Возможно, когда-нибудь в нашем городе появится улица его имени. Светлая память Евгению Ивановичу» - сказала заместитель министра культуры Камчатского края Елена Большакова.



Честь открыть мемориальную доску была предоставлена выпускнику класса Евгения Морозова, знаменитому тенору московского театра «Новая опера», лауреату международных конкурсов, Юрию Ростоцкому.



«Евгений Иванович для нас был одним из самых главных и авторитетных музыкантов в жизни. И могу сказать, что каждый, кто проходил мимо этого кабинета, каждый, кто учился в этом классе, кто входил сюда – студент, школьник, музыкант – испытывал невероятный трепет. В самом начале, когда я поступал в колледж, и пришёл на прослушивание, я жутко боялся и в то же время мечтал стать участником капеллы и попасть в класс Евгения Морозова. Это была настоящая глыба, такая величина, мы все испытывали трепет и уважение к его личности. Когда на 3-м курсе у меня появилась возможность перевестись в Санкт-Петербург, я предпочёл продолжить учёбу у Евгения Морозова. Я вспоминаю его с большой теплотой и горжусь тем, что я его выпускник», - рассказал Юрий Ростоцкий.



Также в это день в концертном зале Камчатского колледжа искусств состоялся концерт памяти Евгения Морозова «Свеча горела». В концерте прозвучали лучшие образцы репертуара капеллы имени Морозова: произведения русских и зарубежных композиторов, духовная музыка, обработки народных песен. Важная роль в программе концерта была отведена произведениям самого Евгения Морозова.



Справка:



Евгений Иванович Морозов приехал на Камчатку в 1965 году после окончания Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. В 1967 году создал хоровую капеллу, которая стала одним из ведущих хоровых коллективов России, неоднократно становилась лауреатом престижных конкурсов хорового искусства в России, а также лауреатом международных конкурсов. Заслуги основателя, художественного руководителя и дирижера Камчатской хоровой капеллы Евгения Морозова отмечены государственными наградами. Награжден орденом Дружбы народов (1986 год) орденом Почета (2005 год); Заслуженный работник культуры РСФСР (1978 год); Заслуженный деятель искусств РФ (1994 год), лауреат премии губернатора Камчатки (1996 год). В 1995 году ему присвоено звание лауреата Камчатской областной государственной премии, Евгений Иванович - Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. Биография музыканта и его портрет занесены в краевую галерею видных исторических личностей «Скрижали Камчатки». Имя Морозова Е.И. включено в энциклопедию «Лучшие люди России». Евгений Иванович Морозов ушел из жизни 1 декабря 2016 года. 9 ноября 2017 года Камчатской хоровой капелле было присвоено имя Евгения Морозова.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.