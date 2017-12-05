Жителей Камчатки приглашают к участию во Всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив «Хочу делать добро»

05.12.2017 16:13:18 (GMT+12)

Жителей Камчатки приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив «Хочу делать добро». Об этом рассказали в министерстве образования и молодёжной политики региона.



Там сообщили, что к участию приглашаются волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих организаций и объединений, а также инициативных групп в возрасте до 30 лет.



«Конкурс проводится по шести направлениям: “Забота и внимание”, “Культура и искусство”, “Просвещение”, “Город”, “Новые медиа”, “Гражданское участие”. Лучшим волонтёрским проектам будет оказана информационно-методическая, организационная и ресурсная поддержка», - отметили в министерстве.



Там добавили, что подать заявку необходимо до 10 января 2018 года. Для этого участникам необходимо зарегистрироваться на единой федеральной платформе сопровождения добровольческой деятельности «Добровольцы России» (http://добровольцыроссии.рф) и пройти конкурсный отбор. Итоги конкурса станут известны 20 февраля.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.