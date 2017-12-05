На Камчатке пройдет конференция к 50-летниему юбилею Камчатского краевого родильного дома

05.12.2017 16:13:18 (GMT+12)

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии, неонатологии» к 50-летниему юбилею Камчатского краевого родильного дома пройдет в среду, 6 декабря, в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.



В ходе конференции будут рассмотрены основные показатели работы акушерско-гинекологической службы в Камчатском крае, клинические вопросы акушерства, гинекологии и неонатологии. Конференция пройдет на базе Камчатского медицинского колледжа (ул. Ленинградская, 102). Начало в 12.00.



Камчатский краевой родильный дом открыл свои двери 27 декабря 1967 года. За пять десятилетий на свет в нем появились около 100 тысяч камчатцев. Это самое крупное родовспомогательное учреждение региона. В настоящее время мощность родильного дома составляет 114 стационарных коек и 40 коек дневного стационара. В состав родильного дома входят женская консультация, отделение патологии беременности, гинекологическое отделение. 80% врачей имеют первую и высшую квалификационную категорию. Родильный дом обеспечен современной диагностической и лечебной аппаратурой. Акушеры-гинекологи и неонатологи совместно с психологами реализуют программу по перинатальной психологии, дородовому воспитанию ребенка, подготовке будущих родителей. Большое внимание уделяется новорожденным. В родильном доме имеются все условия для комфортного пребывания новорожденных с мамами в учреждении.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.