Камчатский водоканал начинает выпуск обновленных квитанций по начислениям за свои услуги

05.12.2017 15:55:49 (GMT+12)

КГУП «Камчатский водоканал» усовершенствует систему расчетов с потребителями. Первые квитанции в новом формате потребители получат уже в декабре 2017 года. В них будет произведён расчет платы за оказанные услуги за ноябрь 2017 года.



Квитанция от Водоканала содержит информацию о плательщике, его лицевом счёте, данные о ресурсоснабжающей организации, показаниях индивидуальных приборов учёта (ИПУ). Кроме этого, в платёжном документе отражены финансовые обороты за текущий период, расшифровка начислений за текущий период, данные по общедомовому прибору учёта (ОДПУ), код для отправки показаний ИПУ по СМС для жителей домов, находящихся под непосредственным управлением, сведения о перерасчётах, если таковые имеются и отрывной талон для передачи показаний ИПУ.



Оплатить счета за потребленные ресурсы можно по-прежнему в кассе Дополнительного офиса Единого расчетного центра КГУП «Камчатский водоканал», через почтовые отделения ФГУП "Почта России"; через платежные терминалы; в терминалах и отделениях банков ОАО "Сбербанк России", ОАО "Камчаткомагропромбанк", АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО), Камчатский филиал «АТБ» (ПАО), а также с помощью бесплатной услуги «Автоплатеж», подключить которую Вы можете в любом отделении Сбербанка и через «Сбербанк Онлайн».



По всем вопросам, касающихся начислений и оплаты следует обращаться по телефонам 6-57-48, 6-32-82, 6-90-35, 6-58-50 либо в дополнительный офис Единого расчетного центра КГУП «Камчатский водоканал» по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1А, здание Автостанции на первом этаже. Режим работы доп. офиса ЕРЦ: ПН-ЧТ с 09:00 до 18:00, ПТ с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в "Камчатском водоканале"

