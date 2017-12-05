Абоненты Камчатскэнерго начали получать квитанции в запечатанном виде

05.12.2017 15:55:49 (GMT+12)
Основная часть абонентов ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу РусГидро) в декабре получит квитанции в запечатанном виде. Платежные документы в новой форме направлены жителям Петропавловска-Камчатского.
Во избежание доступа третьих лиц к размещенной в квитанциях информации (ФИО собственника жилья, занимаемая им площадь, информация о задолженности, пени и начислениях), платежные документы запечатаны - на внешней стороне квитанции виден только адрес абонента. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт приобрел специализированное оборудование для конвертования платежных документов. Машина сворачивает уже готовые квитанции в виде конверта.
В ходе подготовки к конвертованию, квитанции за свет и тепло претерпели незначительные изменения. В платежном документе появилась графа с начислениями пени за просрочку платежей, показания индивидуальных приборов учета представлены не в виде таблицы, как раньше, а отдельной строкой. Остальные позиции в квитанции остаются неизменными и содержат информацию о жилом помещении, потребленных энергоресурсах, расчете платы за свет и тепло, наличии задолженности. Кроме того, указаны все варианты оплаты квитанции, адреса участков Энергосбыта, время и способы передачи показаний индивидуальных приборов учета.
Жителям Вилючинска, Мильковского, Елизовского и Усть-Большерецкого районов также направлены квитанции с изменениями, однако пока абоненты этих населенных пунктов будут получать квитанции в обычной форме, не запечатанными.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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