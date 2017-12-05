Запрещен проезд колесной техники по дороге к Авачинскому перевалу

05.12.2017 15:55:48 (GMT+12)

Дирекцией КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" введен временный запрет на проезд грузового и легкового транспорта по дороге вдоль Сухой речки в границах природного парка "Налычево", ведущей к Авачинскому перевалу. Запрет касается проезда в зимний период 2017-2018 года на указанную территорию колесной техники. Исключение составляют транспортные средства, оборудованные шинами низкого давления (представляющие собой пневматическую шину, внутреннее давление которой составляет порядка 0,1-0,4 МПа).



Впервые решение о введении ограничений на проезд на популярном туристическом маршруте на территории природного парка "Налычево" в зимний период времени было принято в декабре 2016 года.



Эта мера связана, главным образом, с обеспечением безопасности посетителей природного парка. С наступлением зимнего туристического сезона территория Авачинского перевала становится одним из самых популярных мест для активного времяпрепровождения: сюда устремляются горнолыжники и сноубордисты, любители езды на собачьих упряжках и, конечно же, снегоходах. Добираются до Авачинского перевала преимущественно по дороге вдоль Сухой речки. В зимнее время года основным средством передвижения является снегоходная и гусеничная техника. Однако ежегодно регистрировались случаи, когда по накатанному снегу осуществлялось передвижение на колесной технике. С точки зрения безопасности такая езда может представлять угрозу другим посетителям природного парка: колесами разбивается накатанная снегоходная шахма, свежевыпавший снег маскирует образованную колею и не позволяет ее сразу заметить. В результате во время скоростной езды на снегоходной и гусеничной технике повышается вероятность съезда в расщелины, опрокидывания транспортного средства и т.п., что может привести к трагедии.



Чтобы избежать подобных происшествий на ООПТ регионального значения, дирекция природоохранного учреждения, основываясь на Положение "О создании природного парка "Налычево", ввела временный запрет на проезд колесной техники на данном маршруте. Эта мера, несмотря на вызванный общественный резонанс и непонимание со стороны автомобилистов, оказалось действенной.



В 2017 году решено повторить опыт прошлого сезона и вновь ввести ограничение на проезд данного вида транспорта к Авачинскому перевалу в границах природного парка "Налычево" в период зимнего туристического сезона. Не попадают под ограничение транспортные средства, оборудованные шинами низкого давления (представляющие собой пневматическую шину, внутреннее давление которой составляет порядка 0,1-0,4 МПа).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».



Фото: "Дорога на Авачу" (с) Александр Биченко.