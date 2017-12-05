Приговор оставлен без изменения

05.12.2017 15:55:48 (GMT+12)

Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции бывшей сотруднице отдела дорожного хозяйства и пассажирского транспорта администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа. Она признана виновной в разглашении коммерческой тайны (ч. 2 ст. 183 УК России) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с прокуратурой Камчатского края. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Камчатскому краю.

Как установлено судом и следствием, сотрудница отдела дорожного хозяйства и пассажирского транспорта администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа, включенная в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на закрепление за перевозчиками регулярных маршрутов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, передала своему знакомому – участнику конкурса – заявки других претендентов. В документах содержались сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий: информацию о бухгалтерском балансе и автопарке.

Ознакомившись с заявками конкурентов, знакомый бывшей сотрудницы администрации ПКГО внес изменения в документацию, что позволило ему выиграть конкурс.

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда женщине назначено наказание  в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Осужденная  подала апелляционную жалобу в Камчатский краевой суд, который оставил без приговор без изменения.

Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

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