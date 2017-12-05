Работа по совершенствованию инвестиционного климата в регионе требует дальнейшей системной интенсификации

05.12.2017 15:44:31 (GMT+12)

Темы социально-экономического развития Дальнего Востока, создание в ДФО благоприятных условий для предпринимательства стали одними из основных проблем, рассмотренных на состоявшейся в Москве VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату. Об этом рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин, принявший участие в работе мероприятия. Регион на нём также представляла заместитель председателя краевого правительства Марина Суббота.



Организаторами конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» традиционно выступают Агентство стратегических инициатив и информационное агентство России ТАСС.



В рамках мероприятия представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодатели, институты развития бизнеса, предприниматели, научное и экспертное сообщества ведут поиск путей улучшения инвестиционного климата в центре и на местах, разрабатывают стратегию решения задач, связанных с магистральной проблематикой.



«Среди секционных заседаний конференции наибольший интерес представителей ДФО, – отметил Николай Пегин, – вызвала дискуссия «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей». Выступивший здесь помощник президента России Андрей Белоусов отметил, что в обозримой перспективе одними из основных критериев деятельности региональных администраций федерального округа станут показатели в национальном рейтинге инвестиционного климата».

В ДФО создано немало преференционных мер поддержки предпринимательства. Теперь важно их максимально задействовать с тем, чтобы к 2020 году все дальневосточные регионы вошли в первые три десятка лидеров национального рейтинга. В рамках решения этой задачи Андрей Белоусов считает необходимым «переносить лучшие практики и так далее. Должна быть работа в логике структурных изменений по практике управления, системе мотивации. Отдельные несистематизированные усилия недостаточны. Надо взять точку отсчета – войти в тридцатку – и от неё разработать план и программы, что нужно сделать в каждом регионе».



Один из векторов решения этой задачи Андрей Белоусов видит в повышении информированности бизнеса. «Причем не только о том, где и как можно заработать, но и о том, как работает администрация, к кому можно обратиться, кто за что отвечает, и кто что обязан делать, то есть должны быть внедрены регламенты работы», – сказал помощник президента.



Николай Пегин считает, что правительство края, Корпорация развития Камчатки как специализированная организация по привлечению инвестиций информированию бизнеса уделяют значительное внимание, но эта работа в регионе требует дальнейшего развития. И сегодня ремарки, что часть предпринимателей не стремится слышать власть, не должны приниматься во внимание.



«В регионе созданы и работают около 70 мер поддержки бизнеса, сокращаются сроки присоединения к электросетям и получения разрешений на строительство, уменьшается время регистрации недвижимости. Для предпринимателей сформированы образовательные программы, проводятся бесплатные консультации, повсеместно внедряется принцип «одного окна». Эти меры уже позволили увеличить приток инвестиций в регион. Общие финансовые вложения только в два проекта – пассажирский терминал международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» и Озерновский горно-металлургический комбинат превышают 20 миллиардов рублей. Но, несмотря на очевидные достижения, работа по совершенствованию инвестиционного климата в регионе требует дальнейшей системной интенсификации», – высказал свою точку зрения Николай Пегин.



Улучшению условий ведения бизнеса в регионе послужит совместная инициатива Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ. О ней на конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Мы можем организовать особую модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Это протокольно зафиксировано на итоговой коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры. С Минэкономразвития мы пришли к консолидированной позиции. Мы готовим такую альтернативную модель осуществления контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке, в ТОРах и свободном порте Владивосток. В ближайшее время она будет представлена».

Необходимость снижения административной нагрузки на бизнес отмечала в ходе конференции и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.



Также в ходе дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей» говорилось о том, что отдельное внимание необходимо обратить на качество социальной среды и демографическую политику в ДФО.