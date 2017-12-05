Лидеры бизнеса Камчатского края

05.12.2017 15:44:29 (GMT+12)

Организации Камчатского края имеют различные финансовые и производственные потенциалы и по-разному адаптируются к рыночным условиям, финансовое состояние их в разных сферах деятельности значительно дифференцировано.



Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона, представивших бухгалтерскую отчетность в адрес Камчатстата, за 2016 год составил почти 47 млрд. рублей, за 2015 год – 20 млрд. рублей. Значительное улучшение финансовой ситуации в целом по краю произошло за счет влияния организаций рыболовства (40% конечного финансового результата), переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (23%), строительства (18%) и добычи полезных ископаемых (9%).



Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) предприятий полуострова за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 56% и составила 55 млрд. рублей. С прибылью закончили год 81% организаций. Наибольший вклад в объем балансовой прибыли внесли экономикообразующие организации: лидер - АО «Аметистовое» (строительство), за ним расположились ПАО «Океанрыбфлот и РК им. В.И. Ленина, занимающиеся рыболовством.



По результатам деятельности за 2016 год имели убыток 19% организаций (предприятий) края на общую сумму 8 млрд. рублей, что на 46% меньше, чем в 2015 году. Сложился он, в основном, за счет организаций, занимающихся торговлей (31% предприятий этого вида деятельности понесли убытки на сумму 2,6 млрд. рублей) и операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (30% и 2,5 млрд. рублей).



На основе комплексной рейтинговой оценки, которая учитывает важнейшие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (данные о производственном потенциале, рентабельности продукции, эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их источниках и другие показатели) был составлен рейтинг организаций (предприятий), получивших наилучшие результаты работы за 2016 год. Было отобрано из каждого круга организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние) и субъектов малого предпринимательства по 50 единиц.



ТОП-50 - лидеров экономикообразующих организаций наиболее эффективно работавших в 2016 году возглавляет АО «РКЗ Командор» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов), за ним следуют ООО «Колхоз Ударник» (рыболовство) и ООО «Витязь-Аэро» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов). Замыкают этот рейтинг ООО «Шамса-Холдинг» (операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг), АО «Сигма» (геологоразведка), АО «ЗЛК» (финансовая деятельность).



В рейтинге 50-ти предприятий - лидеров малого бизнеса на 1-ой строчке расположилось ООО «Дельфин» (рыболовство), за ним следуют ООО «СВК» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов) и АО «Акрос 3» (рыболовство). ОАО «УТРФ-Камчатка» (рыболовство), ООО «Русский двор» (строительство) и ООО «Дельта» (операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг) оказались на заключительных позициях в ТОПе-50 предприятий – лидеров малого предпринимательства.



Организации, занимающиеся рыболовством – ПАО «Океанрыбфлот» и ООО Артель «Народы севера» лидируют по показателям оценки прибыльности в списке представителей крупного бизнеса. У субъектов малого - по вышеуказанному критерию верхние строчки занимают упомянутое ранее ООО «СВК», ООО «Камчатская рыбная компания» (торговля), а также АО «Акрос 3».



Самую высокую оценку эффективности управления среди организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние), показали АО «Сигма» (геологоразведка), АО «КГД» (добыча драгоценных металлов) и АО «ЗЛК» (финансовая деятельность). Среди малых предприятий этот рейтинг возглавляет ООО «Камчатская логистическая компания» (транспорт), следом расположились уже знакомые нам ОАО «УТРФ-Камчатка» и ООО «СВК».



Самые высокие показатели оценки деловой активности среди экономикообразующих организаций показали предприятия торговли: ООО «Бизнес-центр», ООО «ТСК», ООО «Далькамнефть». В малом бизнесе по этому показателю лидирующие позиции заняли также представители сферы торговли: ООО «Маленькая страна» и ООО «Брамс-Ойл», между которыми втиснулся ООО «Дельфин» (рыболовство).



Самыми финансовоустойчивыми предприятиями крупного бизнеса по итогам работы за 2016 год стали представители рыбной отрасли – ООО «Колхоз Ударник» и ОАО «Колхоз им. Бекерева». АО «Камчатское пиво» замыкает тройку лидеров по показателям обеспеченности собственными средствами. Среди малых предприятий верхние строчки занимают ООО «Профит-Лизинг» (финансовая деятельность), АО «Акрос 3» и ООО «Каммаг» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов).



Камчатстат

