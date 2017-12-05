Хлебопеки России поддержали предложения Ирины Яровой в защиту отечественных производителей

05.12.2017 15:44:30 (GMT+12)

Представители хлебопекарных предприятий России и Министерство сельского хозяйства РФ, участники Международной конференции «Хлебопекарное производство в России - 2017», единогласно проголосовали в поддержку позиции о законодательном запрете возврата торговыми сетями пищевой продукции производителю. Данное решение отражено в резолюции конференции, которая проходит в понедельник, 4 декабря, в Москве.



«Искренне рада тому, что в борьбе за наших отечественных производителей побеждают справедливость и здравый смысл», - сказала заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель Федеральной мониторинговой группы «Честная цена», депутат от Камчатки Ирина Яровая, выступая на Международной конференции.



«Законом о торговле нам удалось защитить одновременно интересы производителя, того, кто кормит страну, и покупателя, того, для кого трудятся наши производители. Эта победа стала возможна только благодаря тому, что по всей стране на протяжении полутора лет работал «боевой отряд» мониторинговой группы «Честная цена» «Единой России», - сказала она.



«В нас давно поверили наши отечественные производители, и мы с момента разработки нами и принятия закона о торговле, ведем работу не на словах, а на деле, анализируя проблемы, глубоко и детально разбираясь в ситуации на рынке, добиваясь решения. Отечественные производители, союзы производителей ждали, что мы сумеем перевести их проблемы на язык законодательных решений. Нам удалось объединить обоснованные ожидания производителей, интересы покупателей и создать новые формы правовой защиты. Это наша общая победа», - подчеркнула вице-спикер ГД.



«Мы совместно с членами мониторинговой группы «Честная цена» разработали и готовим к внесению законопроект об установлении запрета на возврат торговыми сетями отечественным производителям нереализованной пищевой продукции. Уверена, это станет стимулом для повышения качества производства, для внедрения новых методик планирования закупок товара, а самое главное – устранит не только дискриминационную практику, а устранит возможность причинения прямого ущерба производителю и покупателю», - сообщила парламентарий.



Ирина Яровая отметила, что позиция относительно запрета на возврат торговыми сетями нереализованной пищевой продукции производителям поддержана Роспотребнадзором, Минсельхозом. Кроме того, ФАС фиксирует эту проблему и высказывает мнение о недопустимости заключения между торговыми сетями и производителями договоров, по которым товар передаётся для реализации без перехода права собственности на товар. «Поддержка и развитие отечественного производителя – это прямое поручение Президента и государственная стратегия продовольственной безопасности», - заключила она.



Напомним, по итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с членами президиума Совета законодателей РФ было дано поручение обеспечить дополнительные гарантии региональным поставщикам продовольственных товаров, в том числе при возврате указанных товаров торговыми организациями. Кроме того, в ходе встречи с руководителем ФАС России глава государства обратил внимание на необходимость воспрепятствования уловкам, в том числе навязыванию возврата просроченной нереализованной продукции.



Партия «Единая Россия» неоднократно поднимала на высшем уровне проблему возврата нереализованного хлеба производителям. Данный вопрос обсуждался на площадке «Качество государства» в рамках XVI Съезда «Единой России». Проблема возврата хлеба также поднималась автором закона «О торговле» Ириной Яровой на расширенных заседаниях фракции «Единой России» с заместителем председателем Правительства РФ Аркадием Дворковичем и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Ранее вопрос возвратов хлеба был включен в доклад Президенту РФ по итогам мониторинга рабочей группы «Честная цена» на встрече Путина с фракцией «Единой России» и экспертами 6 сентября 2016 года.