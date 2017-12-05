Круг общения: открытие года

05.12.2017 15:44:30 (GMT+12)

Здравствуйте, друзья!



Начиная с этого дня в рубрике «Круг общения» мы будем подводить итоги уходящего года. В ближайшие недели я предложу своим героям поразмышлять о ключевых событиях и личных достижениях, о людях, достойных титула «Человек года», об источниках радости и огорчения. А начнём с «открытия», которому, как известно, всегда есть место в нашей жизни. Я открыла для себя Вьетнам, где побывала с семьёй сразу после новогодних праздников, марку наивкуснейших пельменей от камчатского производителя и пару новых мест для шопинга. Я утвердилась в том, что наилучший выбор для ребёнка, для его гармоничного развития - смешанный класс, познала сложность воспитания дочери-подростка. Я открыла, что гороскоп – это исключительно полезное изобретение, и, планируя свои дела, его советами лучше не пренебрегать. Я открыла, что выходные наступают быстрее, когда каждый рабочий день расписан по минутам, что сайт «Госуслуги» сильно облегчает жизнь. Я открыла силу телерейтингов и неспособность государственной машины пресечь поток провокационных и оскорбительных речей в адрес России, а также то, что господин Познер не так однозначен, как казался на первый взгляд. Было ещё много всего, чем я могла бы поделиться, но пора дать слово коллегам, друзьям, соратникам и просто приятным людям.



И так… Номинацию «Открытие года» представляют…



Татьяна СМИРНОВА, учитель истории, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Камчатском крае

Совсем недавно я открыла, что вновь оживает «Зелёная карета», место, куда могут прийти любители авторской песни. Это очень радует. Когда-то я там проводила много времени, слушала выступления Сергея Косыгина, Алексея Лысикова, Аркадия Куни, Александра Безуглова… В последнее время заведение работало день-два в неделю, очень неудобно, поэтому организовать посиделки чаще всего не получалось. А сейчас это место снова оживилось, там стали проводиться тематические вечера. Это радостное открытие, но были и другие. В этом году я впервые задумалась о негативном влиянии социальных сетей. Поражаюсь тому, сколько негатива и злобы содержится в комментариях к различным постам. При чем речь не только о коррупции, политике, известных деятелях, которые традиционно вызывают на себя шквал эмоций, но и о самых, казалось бы, нейтральных вещах. Иногда открываешь комментарий и видишь там выражения типа «гнида», «паскуда»... Я в реальной жизни такую лексику не употребляю, поэтому воспринимаю её остро. Но ещё более странно видеть эти слова в печатном тексте. Огорчает. А массовые истерики, как это было с «Матильдой»: по-хорошему, проходной фильм, но столько вызвал дискуссий... Мне неприятна форма выражения мыслей в интернете. Иной раз и не хочется выходить в социальные сети, чтобы не погружаться в этот негатив. Может мне больше нравится жить в розовых очках?..



Надежда ИВЛИЧЕВА, заместитель руководителя по АХЧ

Я в этом году приобрела первый опыт участия в молодежном форуме. Это был форум «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, в Подмосковье. Я в свои 25 лет чувствовала себя самой старшей среди участников, которым в большинстве было лет по 18-ть. Но всё равно время, проведённое там, было для меня очень интересным и полезным. Во-первых, я узнала, какого жить в палаточном лагере, во-вторых, каждую минуту была занята чем-то захватывающим, в-третьих, послушала интересных спикеров, профессионалов в своей области. Я также открыла для себя саму суть таких мероприятий: туда едут молодые люди со всех городов нашей страны, чтобы представить свои социальные проекты. Как я поняла, сейчас самые популярные темы - это «инвалиды» и «Крым». В итоге авторы самых лучших проектов получают деньги на их реализацию… Одним из главных открытий для меня стало то, что жизнь за стенами рабочего кабинета гораздо более разнообразная и содержательная, чем представляется изнутри. Оказывается, в каждом городе России есть свои двигатели – смелые, молодые, инициативные люди, готовые что-то делать для будущего, и государство оказывает им очень серьёзную поддержку. Впечатлений набралось так много, что под конец смены, стало казаться, будто я прожила на форуме не неделю, а целую жизнь.



Андрей ЮРЬЕВ, инспектор Центра занятости населения Усть-Камчатского района, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Камчатском крае

В этом году я по-новому посмотрел на своих детей, которые нашими с женой стараниями идут достойно по жизни. В этом году мой сын демобилизовался из армии и женился – это одни из главных событий в нашей семье. Он успешно служил в войсках морской пехоты, но приглашение остаться на контракт отклонил. Сейчас работает инженером и строит далеко идущие планы. Этот ответственный период мы перенесли довольно легко. Супруга немного переживала, а я был уверен, что сын справится. Я всегда учил его ставить перед собой цели и идти к ним. Он так и делал: в 2015 году с красным дипломом закончил мореходный факультет КГТУ, решил, что обязательно должен пройти испытание армией и попал в полк морской пехоты. По правде говоря, я тоже переживал, потому что в службе есть разные моменты, но понимал, что сейчас армия стала другой. Мы в свое время занимались не столько подготовкой, сколько самообслуживанием: стирали, готовили кушать, убирали, а сейчас солдаты совершенствуют свою физическую форму, приобретают боевые умения и навыки. Кроме того, повысилось внимание к армии со стороны общественности, в частности, организаций солдатских матерей… Дочери тоже радуют своими успехами. Старшая - учится в медицинском колледже, мечтает стать доктором: педиатром или анестезиологом, большое внимание уделяет компьютеру, чтобы в дальнейшем работать с высокотехнологичным медицинским оборудованием. Младшую дочь Варвару в этом году за хорошую учёбу и активную жизненную позицию пригласили на губернаторскую ёлку. Она, и правда, проявляет себя очень ярко - главная заводила и в учёбе, и на отдыхе, и в школе, и в оздоровительных детских лагерях.



Полина ПИКАЛОВА, бухгалтер, начальник расчётного отдела

В этом году я сменила место работы, вместе с этим изменилась специфика моей деятельности. Раньше приходилось иметь дело со сферой розничных продаж, множеством иностранных граждан, сейчас - совсем другой контингент – преимущественно моряки. С кем из них работать легче или сложнее - не подлежит сравнению - везде есть свои нюансы. Принципиально изменились ощущения от работы: сейчас маленькая компания с почти домашней атмосферой и крупное предприятие, где я трудилась раньше – разница, конечно, ощутимая. Я открыла для себя, что улучшать себя в профессиональном плане можно постоянно. На определённом этапе ты думаешь, что достиг всего и дальше двигаться некуда. А на самом деле твоя профессия настолько многогранна, оказывается, что ты знаешь и умеешь в ней далеко не всё.



Екатерина БЕРЕЗКОВА, фея чистоты

Самое интересное в этом году открылось мне в мире животных. Я побаивалась лошадей, относилась к ним очень осторожно. Дочка проходила практику в лагере, где общалась с лошадьми и описывала их с не очень хорошей стороны. Говорит: «Кусаются, лягаются, норовистые». А тут сосед по даче завёл себе несколько лошадей и выпасал их рядом с нами на заброшенном участке. Когда я приезжала на дачу, частенько с опаской смотрела на них. Однажды хозяин целый день не появлялся. Жалко стало мне лошадей, подошла, дала одной из них кусочек хлеба с солью. Страшно было ужасно. Лошадь большая светло-серая - очень красивая, аккуратно взяла мякиш, и с этого дня стала меня узнавать. Подойдёт к изгороди, морду свесит и смотрит. Я была удивлена, что лошади могут быть такие добрые и благодарные. Я зря считала, что они только кусаться умеют.



Опрос проводила Дина БУРМИНА.