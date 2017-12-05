Судебные приставы рассказали камчадалам о необходимости платить долги

05.12.2017 15:44:30 (GMT+12)

Во время ярмарки вакансий и учебных рабочих мест судебные приставы рассказали о банке данных исполнительных производств



29 ноября в помещении Камчатского морского энергетического техникума проводилась ежегодная ярмарка вакансий в целях расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора работников для работодателей. Посетили ярмарку и судебные приставы по вопросу трудоустройства в УФССП России по Камчатскому краю.



Одновременно в рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы в преддверии новогодних праздников предложили горожанам и руководителям организаций самостоятельно узнать об имеющихся долгах с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который позволяет проверить себя, своих друзей и близких, а также напомнили о необходимости оплатить их.



Каждый руководитель учреждения и пришедший гражданин на ярмарку вакансий получил от судебных приставов памятку «Три шага, чтобы не чувствовать себя должником» с инструкцией по использованию сервиса «Банк данных исполнительных производств».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

