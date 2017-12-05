Всероссийский день приема предпринимателей в Камчатской транспортной прокуратуре

05.12.2017 15:44:29 (GMT+12)
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, Камчатским транспортным прокурором и заместителем Камчатского транспортного прокурора в рабочее время в первый вторник каждого месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей.
Субъекты предпринимательской деятельности 05.12.2017 смогут обратиться в Камчатскую транспортную прокуратуру (ул. Владивостокская, д. 29, г. Петропавловск-Камчатский) по вопросам соблюдения их прав, обеспечения законности и правопорядка в период с 09.00-13.00 часов и 14.00-18.00 часов при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Прошу Вас опубликовать данную информацию в средствах массовой информации в целях информирования населения Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской транспортной прокуратуре.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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