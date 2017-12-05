Приморский богатырь сдвинул контейнеровоз «Камчатского морского пароходства»

05.12.2017 15:44:02 (GMT+12)

В воскресенье, 3 декабря, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин отбуксировал по морю теплоход «Радик Баширов» весом 7,1 тысячи тонн. По словам приморского чемпиона, свой рекорд он посвятил Дню Конституции Российской Федерации. Рекорд был установлен на территории Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке в присутствии прессы и общественности.



По словам очевидцев, атлет сдвинул теплоход с первой же попытки примерно на полметра. Как сообщил спортсмен, на сегодняшний день это самый тяжелый вес в его карьере. Ранее тяжеловес буксировал транспортный рефрижератор, тепловоз, паром, ЗРК «Оса», танки Т-54Б, Т-34, портовый кран, истребитель Су-27 и аэробус. Как рассказал Иван Савкин, сейчас он готовится побить рекорд по буксировке морских судов весом 10.3 тысячи тонн, который был установлен в Канаде несколько лет назад.

Как отметил вице-президент КМП Валентин Нитченко, «Камчатское морское пароходство» оказывает активную поддержку спорту и спортсменам. «Только в этом году мы помогли перевезти на соревнования во Владивостоке автомобиль камчатского гонщика Алексея Козлова, оперативно доставили грузы на Камчатку для организации «Гонки Героев». И когда к нам обратились представители приморского чемпиона Ивана Савкина, мы, конечно же, поддержали эту идею», - рассказал Валентин Нитченко.

Контейнеровоз «Радик Баширов» один из крупных теплоходов ООО «Камчатское морское пароходство». Судно длиной 130 и шириной 19 метров было построено в 1991 году. Дедвейт судна – 12 207 тонн, водоизмещение 16 048 тонн, скорость – 15 узлов.

«Камчатское морское пароходство» (КМП) осуществляет оперативную доставку грузов собственным флотом по регулярному расписанию линии «Владивосток - Петропавловск - Камчатский – Владивосток». КМП перевозит любые грузы в универсальных и рефрижераторных контейнерах. Обеспечивают перевозку автомобилей, техники, генеральных и навалочных грузов. Партнерами пароходства являются Владивостокский морской порт Первомайский (ВМПП) и Петропавловск – Камчатский морской торговый порт (ПКМТП). На сегодняшний день ООО «Камчатское морское пароходство» владеет 8 теплоходами и сухогрузами общим дедвейтом более 90 тысяч тонн.



Пресс-служба ООО «Камчатское морское пароходство»

