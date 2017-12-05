05.12.2017 15:37:00 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6362
На юге Камчатки сегодня солнечно, но иногда солнечный денёк омрачают снежные набеги. Дует слабый северо-западный ветер. Инспектора "Южно-Камчатского заказника им. Т.И.Шпиленка" сегодня на снегоходах пробили дорогу от Курильского озера до п.Озерновский, приехав пополнить провиант.
Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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