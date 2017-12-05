На юге Камчатки сегодня

05.12.2017 15:37:00 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6362



На юге Камчатки сегодня солнечно, но иногда солнечный денёк омрачают снежные набеги. Дует слабый северо-западный ветер. Инспектора "Южно-Камчатского заказника им. Т.И.Шпиленка" сегодня на снегоходах пробили дорогу от Курильского озера до п.Озерновский, приехав пополнить провиант.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.

