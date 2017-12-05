Авиакомпания "Камчатское авиационное предприятие" оштрафована

05.12.2017 14:21:30 (GMT+12)
На Камчатке авиакомпания привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лицензирования и защиты прав потребителей
В результате прокурорской проверки в деятельности АО «Камчатское авиационное предприятие» выявлены нарушения законодательства о лицензировании.
Установлено, что в сентябре текущего года во время задержки вылета рейса авиакомпания не предоставила пассажирам предусмотренные в таком случае услуги – напитки и горячее питание, комнату матери и ребенка.
Камчатский транспортный прокурор возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией), по результатам их рассмотрения виновные привлечены к ответственности в виде штрафов.
В целях устранения допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, прокурор внес представление.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+