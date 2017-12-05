Авиакомпания "Камчатское авиационное предприятие" оштрафована

05.12.2017 14:21:30 (GMT+12)

На Камчатке авиакомпания привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лицензирования и защиты прав потребителей



В результате прокурорской проверки в деятельности АО «Камчатское авиационное предприятие» выявлены нарушения законодательства о лицензировании.

Установлено, что в сентябре текущего года во время задержки вылета рейса авиакомпания не предоставила пассажирам предусмотренные в таком случае услуги – напитки и горячее питание, комнату матери и ребенка.

Камчатский транспортный прокурор возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией), по результатам их рассмотрения виновные привлечены к ответственности в виде штрафов.



В целях устранения допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, прокурор внес представление.





