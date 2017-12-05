В Милькове сегодня

05.12.2017 12:09:18 (GMT+12)

В Милькове сегодня солнечно и морозно. Опять вернулся декабрь - утром столбик уличных термометров опустился до минус 28 градусов. Днём, конечно, потеплее, но дыхание зимы ощущается в полной мере.



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

