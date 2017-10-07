Камчатский метеокомментарий, 7 октября (280/85)

07.10.2017 09:18:55 (GMT+12)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +3°C, малооблачно, ветер западный, 7 м/с, атмосферное давление: 752 мм рт. ст., относительная влажность: 74%.



Предварительный прогноз:



День: +7°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +8°С, переменная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 11’12’’ (-4”).



Луна: 95%, стареющая.



В этот день, 7 октября, в Петропавловске-Камчатском самая тёплая погода, +16, была в 1957 г. Самая холодная погода, -5, была в 1994 г.



Сегодня - Сергий Радонежский.



Народ приметил: На Сергия начинается, а с Матрены зимней (22 ноября) устанавливается зима. "С Сергия земля засерйт (от снега, который уже частенько начинает с этого дня перепадать)". "Зимний путь устанавливается в четыре семины (седьмицы) от Сергия", а "Если хорошая погода на Сергия, то стоять ей целых три недели".



Начинались капустники, капустные вечера — "На Сергия капусту рубят". В этот день в крестьянских семьях начинали рубить кочаны. Собирались родственники, очищали капусту, парили деревянные кадки. Капусту старались засолить с первыми заморозками, белые вилки рубили отточенными сечками. Шинковали или квасили целыми кочанами. При рубке капусты приговаривали: "Вилки в ведро, руби серебро, сечи-мельчи, в кадку топчи", октябрь капустой пахнет. Хозяева угощали работающих.



Примечали. Если на Сергия первый снег, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Если первый осенний снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро сойдет. Первый сухой снег обещает хорошее лето. Если снег падает на ущербе да на мокрую землю — зима скоро ляжет. Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима ляжет. Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. От первого снега до санного пути шесть недель. На Руси по погоде этого дня примечали об установлении зимы. Сергий Радонежский — хранитель кур.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 октября, 8.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



