Доброе утро, Камчатка!

07.10.2017 08:19:28 (GMT+12)
Сегодня суббота, 7 октября 2017 года. По старому стилю 24 сентября.
По мусульманскому календарю — 17 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 17 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
День образования штабных подразделений МВД России.
День библиотекаря в Армении.
День гражданской авиации Кыргызстана.
7 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1337 Молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий (Сергий Радонежский).
1571 Произошла битва при Лепанто - последнее в истории крупное сражение галерных флотов.
1947 Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона.
1977 Принята последняя Конституция СССР – «брежневская».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1885 Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.
1908 Николай Рабинович, советский дирижер и музыкальный педагог.
1952 Владимир Владимирович Путин.
1967 Тони Брэкстон, американская певица, автор песен и актриса.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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