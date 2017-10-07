Доброе утро, Камчатка!

07.10.2017 08:19:28 (GMT+12)

Сегодня суббота, 7 октября 2017 года. По старому стилю 24 сентября.



По мусульманскому календарю — 17 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 17 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День образования штабных подразделений МВД России.



День библиотекаря в Армении.



День гражданской авиации Кыргызстана.



7 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1337 Молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий (Сергий Радонежский).



1571 Произошла битва при Лепанто - последнее в истории крупное сражение галерных флотов.



1947 Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона.



1977 Принята последняя Конституция СССР – «брежневская».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1885 Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.



1908 Николай Рабинович, советский дирижер и музыкальный педагог.



1952 Владимир Владимирович Путин.



1967 Тони Брэкстон, американская певица, автор песен и актриса.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



