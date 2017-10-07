Доброе утро, Камчатка!

07.10.2017 08:19:28 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 7 октября 2017 года. По старому стилю 24 сентября.

По мусульманскому календарю — 17 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 17 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

День образования штабных подразделений МВД России.

День библиотекаря в Армении.

День гражданской авиации Кыргызстана.

7 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1337  Молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий (Сергий Радонежский).

1571  Произошла битва при Лепанто - последнее в истории крупное сражение галерных флотов.

1947  Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона.

1977  Принята последняя Конституция СССР – «брежневская».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1885  Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.  

1908  Николай Рабинович, советский дирижер и музыкальный педагог.

1952  Владимир Владимирович Путин.

1967  Тони Брэкстон, американская певица, автор песен и актриса.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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