Живодёр

06.10.2017 20:13:16 (GMT+12)

Накануне участковый уполномоченный полиции, возвращаясь с работы, увидел плачущих соседских детей, которые рассказали, что отчим дома убивает щенка. Забежав в квартиру полицейский увидел мать девочек и её 31-летнего сожителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Труп щенка лайки участковый достал из мусорного контейнера, куда его успел выбросить злоумышленник.



В ходе разбирательства, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина разозлился на гражданскую супругу, отказавшуюся поехать покататься на мопеде. После словесного конфликта, сельчанин привязал поводками к транспортному средству трехлетнего спаниеля, трехмесячную лайку, после чего поехал кататься. Взрослая собака смогла сорвать ошейник и существенно не пострадала. Когда женщине удалось остановить супруга, она забрала домой сильно травмированного, но еще живого щенка. Мужчина же, вернувшись домой, на глазах домочадцев ногами добил собаку.



Осмотревший погибшее животное ветеринар зафиксировал множественные повреждения, которые стали причиной гибели щенка.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкцией данной статьи максимально предусмотрен арест сроком на шесть месяцев.



Отметим, что подозреваемый ранее судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Кроме того, месяц назад он привлекался к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Побои», заявление о причинение побоев проступило в полицию от гражданской жены 31-летнего жителя Паланы.



Ситуацию прокомментировала член общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю, врач-нарколог Галина Михайловна Солодикова: «Злоупотребляющий спиртными напитками быстро теряет человеческий облик. Необратимые изменения происходят в его психоэмоциональной сфере, а затем идет необратимое поражение центральной нервной системы. Ни для кого не секрет, что первыми жертвами таких людей становятся их родные, близкие, слабые или беспомощные».



Старший психолог камчатской полиции майор внутренней службы Марина Мирожкова в свою очередь отмечает: «Огромную психологическую травму мужчина причинил малолетним детям, которые стали невольными свидетелями избиения их матери, убийства животного. Маме девочек стоит порекомендовать обратиться за помощью к школьному психологу, ведь, как правило, пережитые в столь раннем возрасте трагедии, оставляют в психике человека неизгладимый след, негативно влияя на его последующую жизнь».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

