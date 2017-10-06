Захотелось красивой жизни

06.10.2017 20:09:36 (GMT+12)

23 сентября в полицию краевого центра поступило заявление от владельца магазина, расположенного на ул. Пограничная об исчезновении из кассы денежных средств.



Старший продавец, которая 15 сентября утром пришла инкассировать наличность, обнаружила, что в конверте с выручкой не хватает двухсот тысяч рублей. Продавец-кассир, которая работала накануне, ответить на вопрос при каких обстоятельствах пропали деньги, ответить не смогла.



Администрация торговой точки после проведения ревизии, обратилась в правоохранительные органы, так не смогла выяснить, как и куда исчезли деньги.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что хищение совершила продавец-кассир. В течение дня она делала промежуточную выемку денег из кассы без гашения (без закрытия кассы), денежные средства раскладывала в разные конверты. В конце дня она сняла суточный отчет, закрыла кассу и один из конвертов забрала домой. Органом дознания УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».



Старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому капитан полиции Ксения Юранова: «При принятии на должность продавца-кассира магазина с 20-летней девушкой был заключен трудовой договор и договор полной индивидуальной материальной ответственности. В нарушение обязанностей по сохранности и сдаче вверенных ей денежных средств, она присвоила деньги.



В ходе расследования уголовного дела 4 октября от владельца торговой точки поступило еще одно заявление, из которого следует, что предприятие не досчиталось еще 105 тысяч рублей. По второму эпизоду хищения также возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство. Напоминаю, что санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет».



Часть похищенного (147 тысяч рублей) полицейскими изъята, остальные деньги уже бывшая продавец успела потратить: купила одежду, дорогой сотовый телефон, билеты в ночной клуб и авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург, куда собиралась поехать в январе 2018 года.



Стоит отметить, что, будучи несовершеннолетней девушка состояла на учете в полиции за бродяжничество и подвергалась уголовному преследованию за совершение кражи, однако в соответствии со ст. 427 Уголовно-процессуальному кодекса Российской Федерации «Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия» от уголовной ответственности была освобождена.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

