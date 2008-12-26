Прокуратура информирует: Результаты проверок

06.10.2017 20:02:59 (GMT+12)

О результатах проверки по информации, изложенной в сюжете СМИ «Вести Камчатка» о нарушениях природоохранного законодательства, выразившихся в несанкционированном сбросе жидких отходов в озеро Халактырское



Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой организовано проведение проверки по информации, изложенной в сюжете СМИ «Вести Камчатка», вышедшем в эфир 29.08.2017, о нарушениях природоохранного законодательства, выразившихся в несанкционированном сбросе жидких отходов в озеро Халактырское, находящегося в границах города Петропавловска-Камчатского, повлекших его окрашивание в зеленый цвет.

Напомним, что изменение цветности воды озера зафиксировано 28.08.2017.

В ходе проверки отобраны пробы воды озера при участии экспертных организаций ЦЛАТИ по Камчатскому краю и ФГБНУ «КамчатНИРО».

Согласно полученным результатам исследований отобранные пробы воды не токсичны. Исследование проб воды на содержание биогенных веществ не выявили превышения предельно допустимых концентраций ни по одному из показателей. Микроскопическое исследование проб «зеленой воды» выявило массовое присутствие в ней колоний синезеленой водоросли, придающей воде характерный цвет.

С учетом общественного резонанса по указанному факту, установление причины цветения синезеленой водоросли, повлекшее изменение цветности воды, остается на контроле Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры.





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Проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего временное трудоустройство несовершеннолетних граждан



Прокуратурой Усть-Большерецкого района проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летней оздоровительной кампании 2017 года.



В ходе проверки установлено, что организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществлялась КГКУ «Центр занятости населения Усть-Большерецкого района» во взаимодействии с администрациями Апачинского, Запорожского, Кавалерского, Озерновского, Октябрьского, Усть-Большерецкого сельских и городских поселений.



Органами местного самоуправления со всеми несовершеннолетними заключены трудовые договоры, соответствующие требованиям ст. 57 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), изданы приказы о приеме на работу.



Проверкой установлено, что в нарушении требований ст.127 ТК РФ органами местного самоуправления Апачинского сельского поселения, Кавалерского сельского поселения, Усть-Большерецкого сельского поселения, Озерновского городского поселения, Запорожского сельского поселения, Октябрьского городского поселения компенсация за неиспользуемый отпуск несовершеннолетним не выплачена, кроме того несовершеннолетние, осуществляющие трудовую деятельность в администрации Усть-Большерецкого сельского поселения в нарушении требования ст. 79 ТК РФ за 3 дня до увольнения не предупреждены о расторжении трудового договора.



По фактам выявленных нарушений в августе 2017 года в отношении должностных лиц указанных органов местного самоуправления возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.



Должностные лица признаны виновными в совершении административных правонарушений, им назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 60 000 руб.

В настоящее время, компенсация за неиспользуемый отпуск выплачена несовершеннолетним гражданам администрациями Апачинского сельского поселения, Кавалерского сельского поселения, Запорожского сельского поселения.

Ситуация с выплатой компенсации администрациями Усть-Большерецкого сельского поселения, Озерновского городского поселения и Октябрьского городского поселения находится на контроле прокуратуры района.



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Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проведена проверка исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом



В ходе проверки исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, на предприятиях различных организационно-правовых форм выявлены многочисленные нарушения законодательства в сфере охраны труда.



Так, проверкой в ООО «К.А.П.П.» установлено, что работники допущены к выполнению работ без обязательных предварительных (периодических) медицинских осмотров для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Также, в нарушение трудового законодательства работодателем не обеспечено проведение вводного инструктажа работникам при приеме на работу.



В этой связи, в отношении генерального директора ООО «К.А.П.П.», а также юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации. Указанные дела рассмотрены Государственной инспекцией труда в Камчатском крае, должностное и юридическое лицо 28.06.2017 привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, 15 000 рублей соответственно. Административные штрафы уплачены 18.07.2017.



Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства в сфере охраны труда в боксах для технического обслуживания автотранспортных средств, принадлежащих ООО «К.А.П.П.», в связи с чем, в отношении генерального директора ООО «К.А.П.П.», а также юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Указанные дела рассмотрены, должностное и юридическое лицо 28.06.2017 привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, 2 000 рублей соответственно. Административные штрафы уплачены 18.07.2017.



Также, работодателем не обеспечено ознакомление работников с картами аттестации рабочих мест по условиям труда (норма нарушена в отношении всех работников), в связи с чем, в отношении генерального директора ООО «К.А.П.П.», а также юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Указанные дела рассмотрены, должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.



Более того, реагируя на выявленные нарушения, прокуратурой города генеральному директору ООО «К.А.П.П.» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные нарушения закона устранены путем организации со стороны работодателя мероприятий, касающихся проведения с работниками обязательных предварительных (периодических) медицинских осмотров, а также приведение боксов организации, для технического обслуживания автотранспортных средств соответствие с нормами трудового законодательства.



В ходе аналогичной проверки в ООО «Альянс-Авто» установлено, что руководитель организации прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в организации, которая не является обучающей организацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда.

Кроме того, в нарушение требований ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), абз. 4 ч. 1 ст. 76 ТК РФ работодатель допустил работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований.

В этой связи, прокуратурой города генеральному директору ООО «Альянс-Авто» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные нарушения закона устранены.



Проверка в ООО «Джемени-Авто», а также индивидуального предпринимателя показала, что также, как и в ООО «К.А.А.П.», должностные лица указанных субъектов предпринимательской деятельности в нарушение требований действующего законодательства прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в организациях, которые не являются обучающими организациями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда.



Ввиду допущенных нарушений федерального законодательства, 26.09.2017 в отношении генерального директора ООО «Джемини-Авто», а также названного юридического лица и индивидуального предпринимателя, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.



Указанные дела направленны в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае, которые находятся на рассмотрении.



Кроме того, генеральному директору ООО «Джемини-Авто» и индивидуальному предпринимателю 26.09.2017 внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении.



Прокуратурой города возбуждено 9 административных дел, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в общем размере 167 000 рублей.



Кроме того, внесено 4 представления об устранении нарушений федерального законодательства, из которых 2 представления рассмотрены и удовлетворены, 2 находятся на рассмотрении.

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Должностное лицо администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществившее проверку предпринимателя вопреки плану проверок, привлечено к административной ответственности



В ходе проведенной прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проверки установлено, что консультантом сектора муниципального земельного контроля и благоустройства территории Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 30.05.2017 по 27.06.2017 проведена выездная проверка индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории округа. По результатам проверки составлен соответствующий акт.



При этом, вопреки требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведенная проверка не была предусмотрена Сводным планом проверок на 2017 год, а соответственно, правовых оснований для ее проведения не имелось.



Ввиду допущенных нарушений закона, 20.07.2017 в адрес начальника Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено 03.08.2017 и признано обоснованным.



В отношении должностного лица Контрольного управления, проводившего проверку, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде предупреждения.





Наталья ГУДИНА и. о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению