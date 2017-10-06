Елизовские полицейские раскрыли поджог дачного дома в соте «Кречет»

06.10.2017 20:01:08 (GMT+12)

Днем 19 мая текущего года в СНТ «Кречет» сгорел двухэтажный деревянный дом, принадлежащий генеральному директору строительной фирмы. Сумма заявленного ущерба составила 2 миллиона рублей. При проведении пожарных экспертиз, которые проводились, в том числе и за пределами края, выяснилось, что причиной возгорания жилого дома стал поджог.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Злоумышленником оказался сын покойной жены потерпевшего. Отношения между мужчинами испортились несколько лет назад. После смерти матери молодой человек поселился в дачном доме, на обустройство которого отчим давал ему деньги. Когда же он начал тратить средства не по назначению, хозяин его выселил. На допросе подозреваемый пояснил, что совершил поджог из чувства мести. По его утверждению, родственник незаконно присвоил себе дом.



В отношении 34-летнего подозреваемого, который дал явку с повинной, следственным отделом ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



Стоит отметить, что этот же гражданин подозревается в серии краж. Являясь предпринимателем, ранее судимый мужчина осуществлял ремонт в подвальных помещениях жилых домов г. Елизово, откуда были похищены инструменты, газовые баллоны, рыболовные сети, гироскутер, наручные часы «Командирские» и другое имущество. Сразу несколько жильцов заявили о кражах в полицию.



В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 «Кража».

В рамках расследования злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





