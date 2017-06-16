Недоглядевший за ребенком воспитатель детского сада в г. Петропавловске – Камчатском предстанет перед судом

06.10.2017 19:52:29 (GMT+12)
Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя МАДОУ «Детский сад №50 комбинированного типа» Петропавловск-Камчатского городского округа, которая органами предварительного расследования обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ.
Как установлено следствием 16.06.2017 воспитатель МАДОУ «Детский сад №50 комбинированного типа» находясь в ходе очередной прогулки с детьми 2 младшей группы, проявив преступную небрежность, самоустранившись от исполнения своих профессиональных обязанностей, заключающихся в осуществлении перед прогулкой тщательного осмотра территории детского сада, в том числе горок и других объектов, опасных для жизни и здоровья детей предметов, а также присмотра за вверенными ей детьми, не осмотрев должным образом игровой комплекс территории детского сада, а также оставив малолетнего ребенка 2013 года рождения без присмотра, покинула детскую площадку.
Ребенок, оставшись без присмотра, скатываясь с горки игрового комплекса, зацепился передней частью шеи за ленту, повязанную на поручне в верхней части данного объекта, в результате чего произошло сдавливание органов шеи ребенка, приведшее к механической асфиксии, то есть причинен тяжкий вред здоровью опасный для жизни.
Только в результате своевременно оказанной помощи ребенку удалось избежать летального исхода.
Уголовное дело 05.10.2017 в порядке ч.1 ст. 222 УПК РФ направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.
Наталья ГУДИНА и. о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью
и правовому обеспечению
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