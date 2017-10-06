Полиция проводит проверку по факту мошенничества

06.10.2017 19:50:00 (GMT+12)

Очередной жертвой мошенников стал 39-летний инженер. Он нашел на сайте «Avito.ru» объявление о продаже фотоаппарата, связавшись с продавцом, уточнил стоимость покупки. Покупателя смущали некоторые условия сделки, о чем он сообщил продавцу. Мужчина, находящийся на телефонной связи, прислал фотографию паспорта и банковской карты, чтобы его успокоить покупателя.



Горожанин перечислил 50 тысяч рублей на указанный неизвестным банковский счет, но фотоаппарат, который должен был прийти почтовой посылкой так и не получил. На телефонные звонки камчатца отвечать «авито-продавец» перестал после того, как получил денежный перевод.



Абонентский номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован на жителя г. Новосибирска, а вот «паспорт», который сфотографировал злоумышленник, с данными серией и номером вообще не существует.

По факту мошенничества проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Телефонное мошенничество известно давно. Такого рода преступления появились вскоре после массового распространения домашних телефонов, а с появлением сотовых средств связи их число ежегодно увеличивается.



В последние годы все больше граждан становятся жертвами аферистов, пытаясь что-то купить или продать через Интернет.



Полиция еще раз призывает жителей края не доверять незнакомцам, не переводить деньги на чужие счета, не сообщать посторонним свои банковские реквизиты.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

