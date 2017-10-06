Андрей Копылов поздравил педагогов Камчатки с профессиональным праздником

06.10.2017 16:48:35 (GMT+12)

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов обратился к педагогической общественности на торжественном приеме в честь Дня учителя, который состоялся 5 октября в Камчатском театре драмы и комедии.



«Дорогие учителя, дорогие сотрудники всех образовательных учреждений края! От Законодательного Собрания Камчатского края, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочется сказать вам много доброго и хорошего, потому что вы – часть нашей жизни, жизни наших детей. На мой взгляд, чужих детей для вас не бывает. Наши детство и юность прошли вместе с любимыми учителями, которых мы помним и всегда будем им благодарны. А сейчас наблюдаем, как растут наши дети, как формируется их личность под вашим руководством и при вашем непосредственном участии. Уважаемые педагоги! Искренне желаю вам любящих и успешных учеников, понимающих и благодарных родителей! Счастья, здоровья, благополучия вашим семьям! Спасибо вам!» – сказал Андрей Копылов.



Первый вице-спикер краевого парламента вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания Камчатского края заслуженным работникам сферы образования. В числе награждённых – учитель начальных классов Елизовской средней школы № 8 Валентина Тертычная, учитель математики Елизовской средней школы № 9 Виктория Шарифуллина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества г. Елизово Гретина Финченко, педагог дополнительного образования Центра «Луч» Светлана Гургуль, учитель русского языка и литературы средней школы № 30 Наталья Воронина, заведующая складом детского сада № 6 «Снежинка» п. Усть-Камчатск Светлана Сарайкина, воспитатель детского сада № 10 «Радуга» г. Елизово Лариса Ищенко, младший воспитатель Термальненской средней школы Раиса Саленкова, воспитатель детского сада № 24 «Журавлик» г. Елизово Вера Антропова, воспитатель детского сада № 17 Ольга Танаева.



Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко в торжественной обстановке дала старт традиционному ежегодному конкурсу «Год учителя закончился, век учителя настал!», который проводит региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Партийный конкурс профессионального мастерства педагогов общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного, а также высшего, среднего и начального профессионального образования «Год учителя закончился, век учителя настал!» был инициирован Борисом Невзоровым в 2010 году. Всего за период реализации в конкурсе приняли участие свыше двухсот педагогов из разных районов Камчатского края. В этом году партпроект «Год учителя закончился, век учителя настал!» стартовал уже в восьмой раз.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.