Депутат Госдумы провёл приём для жителей Камчатки

06.10.2017 16:48:35 (GMT+12)

Встреча с людьми состоялась в региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, расположенной в Петропавловске-Камчатском. За помощью в решении своих проблем к депутату обратились 8 камчатцев – жителей краевой столицы и Елизовского района.



Вопросы, волнующие жителей Камчатки, были связаны с получением гражданства, предоставлением жилья и жилищно-коммунальным хозяйством.



«Особенно важно разбираться в каждом поступающем обращении индивидуально, так как тема ЖКХ весьма разнообразна, в ней, зачастую, нельзя дать унифицированный ответ, который подойдёт всем заявителям. В то же время, благополучие в жилищной сфере – одна из главных составляющих качества жизни людей, поэтому реагировать и предпринимать меры для налаживания ситуаций и решения проблем необходимо», – прокомментировал итоги приёмного дня Константин Слыщенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».