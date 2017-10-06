Наталия Польшина приняла участие в Совете по архивному делу при Росархиве

06.10.2017 16:48:36 (GMT+12)
Руководитель агентства по делам архивов Камчатского края Наталия Польшина приняла участие в XIII заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, прошедшем в конце сентября в Екатеринбурге.
Своих делегатов на заседание направили 69 субъектов страны. В обсуждении актуальных вопросов развития архивного дела приняли участие руководители Федерального архивного агентства, председатель и члены Общественного совета при Росархиве, представители бизнес-структур, сотрудничающих с архивами.
В ходе мероприятия были обозначены основные планы и задачи, стоящие перед специалистами на предстоящий год – юбилейный для архивистов страны: в 2018 году исполнится 100 лет со дня образования архивной службы России.
Отдельное внимание участники совета уделили проблемам комплектования государственных и муниципальных архивов на современном этапе.
«В рамках подготовки к заседанию Совета Камчатский край принял участие в анкетировании государственных и муниципальных архивов в области комплектования. Основные сводные данные по результатам анкетирования были представлены в докладе заместителя руководителя Росархива Андрея Юрасова. Он подчеркнул, что комплектование государственных и муниципальных архивов во многом зависит от состояния ведомственного хранения документов, материально-технического, финансового и кадрового обеспечения архивов», - рассказала Наталия Польшина.
По итогам заседания принята резолюция, которая обращает внимание на настоятельную потребность в совершенствовании архивного законодательства, в том числе в части правового регулирования проблемы комплектования архивов документами территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, а также реализации контрольных функций за соблюдением законодательства об архивном деле.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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