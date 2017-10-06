Очередная фольклорно-этнографическая экспедиция завершена на Камчатке

06.10.2017 16:48:36 (GMT+12)

Завершилась очередная фольклорно-этнографическая экспедиция Камчатского центра народного творчества. Об этом рассказали в краевом министерстве культуры.



Там сообщили, что специалисты отдела сохранения нематериального культурного наследия Мария Беляева и Василий Гуменюк в течение двух недель вели исследовательскую работу в Тигильском районе. Участники экспедиции встретились с информантами – старейшинами из сёл Седанка, Тигиль и Воямполка.



«Во время поездки были записаны воспоминания жителей сел о жизни и быте оленных коряков, ительменов, о репрессиях, которые прокатились волной по району в 30-е годы прошлого века. Коренные жители вспоминали своих первых русских учителей, врачей, работников “Красной яранги”. В селе Седанка информанты рассказали о волчьем капюшоне и его предназначении. Также удалось узнать много интересных фактов о выведении особой выносливой породы ездовых псов, полученной путём скрещивания волков с собаками», - сказали в министерстве.



Кроме того, участникам экспедиции удалось зафиксировать танцевальные движения оленных коряков, показанные жительницами села Седанка. В селе Воямполка были записаны родовые мелодии, зафиксированы приёмы шитья традиционной обуви и вышивка бисером.



«Большая помощь в экспедиции была оказана Ольгой Алексеевой, главным хранителем районного муниципального музея села Тигиль. За много лет ей удалось собрать большой фонд для музея, в котором есть зал, посвященный быту оленных коряков, а также камчадалам. Внушительный по объему материал, собранный сотрудниками Камчатского центра народного творчества, ждет длительная обработка и в последствии выход в свет в виде сборников, аудио и видеоматериалов», - отметили в министерстве.



Добавим, что экспедиции в отдалённые районы Камчатки центр народного творчества организует на постоянной основе, их цель – сбор этнографического материала и пополнение архива образцов нематериального культурного наследия.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.