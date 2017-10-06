Национальный центр «ЖКХ Контроль» отметил позитивные тенденции к снижению тарифов за коммунальные услуги на Камчатке

06.10.2017 16:48:37 (GMT+12)

Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» совместно с общественной палатой Российской Федерации провёл мониторинг роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. На фоне многих регионов страны, в которых произошло резкое повышение тарифов за ЖКУ, специалисты отметили позитивную тенденцию к снижению и сдерживанию тарифов для предприятий и населения Камчатского края.



«По поручению Губернатора Камчатского края с 1 июля произошло снижение тарифов на теплоэнергию и ГВС в отдельных муниципальных районах, уровень льготных тарифов в которых был выше средних по Камчатке. Речь идет о городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также о сельских поселениях – Николаевском, Раздольненском, Пионерском. Тарифы на отопление снизились на 1,5 – 6,4 %, на ГВС – 1,8 – 6,3 %, - сообщил руководитель Камчатского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Кирносенко. - Также был рассмотрен вопрос о "заморозке" тарифов на холодное водоснабжение с 1 июля, и было принято решение сохранить их на прежнем уровне. Тарифы на электро- и теплоэнергию были "заморожены" еще в декабре 2016 года».



Кроме того, благодаря механизму выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, разработанном по поручению Президента страны Владимира Путина, тариф на электроэнергию для промышленности и бизнеса на Камчатке снизился на 40%.



«Мероприятия по сдерживанию роста платы за ЖКУ проводятся в целях социальной защиты населения края. На данном этапе нам удалось оптимизировать тарифы и сдержать их рост как минимум на 2 года, - пояснили в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края. - Чтобы ограничить рост платежей за коммунальные услуги в рамках установленных предельных индексов, службой регулярно проводится анализ изменения платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований Камчатского края и видов благоустройств жилищного фонда. Данные мониторинга говорят о том, что со второго полугодия 2016 года и до настоящего времени роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Петропавловске-Камчатском не зафиксировано. В целом по краю рост платы граждан не превысил 2%, при установленном Правительством РФ индексе роста в 6%».



Напомним, ранее Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил Региональной службе по тарифам и ценам провести детальный анализ действующей системы тарифообразования в крае. В рамках исполнения поручений, камчатской РСТЦ были рассчитаны и установлены тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда и оптимизации других расходов. Впоследствии по решению главы региона, энерготарифы в крае было решено заморозить по меньшей мере до середины 2018 года. Речь идет о потребителях центрального энергоузла - жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей Камчатки. Кроме того, региональной службой по тарифам и ценам были предприняты необходимые меры для сдерживания роста тарифов на ХВС.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.