На индексацию зарплат работников бюджетной сферы на Камчатке направят порядка 800 млн рублей

06.10.2017 16:48:37 (GMT+12)

С 1 января 2018 на Камчатке будет проведена индексация оплаты труда всем работникам учреждений бюджетной сферы на прогнозный уровень инфляции 4 %. На эти цели из бюджета края направят порядка 800 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках заседания Совета профсоюзов Камчатки.



Мероприятие прошло в пятницу, 6 октября, в актовом зале Федерации профсоюзов региона. В формате открытого диалога представители краевых комитетов профсоюзной организации смогли задать главе региона наиболее интересующие вопросы в части обеспечения социальных прав и гарантий трудящихся Камчатки. В обсуждении также приняли участие руководители профильных министерств региона, представители органов власти Петропавловск-Камчатского городского округа.



«Уже не в первый раз мы встречаемся с вами в таком формате, чтобы обсудить наиболее острые вопросы, которые сегодня стоят в нашем обществе перед трудящимися, перед профсоюзными организациями, и, безусловно, перед органами власти всех уровней. Я уже не раз говорил о том, что подобного рода диалоги очень важны для того, чтобы проблемы, которые сегодня есть в крае, решались. Подобного рода общение помогает избежать каких-либо угроз, рисков, которые могут возникнуть в части обеспечения социальных прав наших камчатцев. Мы в своей работе всегда опираемся на позицию профсоюзных организаций, поскольку у нас одна с вами цель – сделать так, чтобы трудовое законодательство исполнялось в полном объёме с тем, чтобы росло благосостояние наших жителей на Камчатке», - сказал в ходе встречи Владимир Илюхин.



Глава региона отметил, что примером эффективности совместной работы органов власти, профсоюзов и работодателей Камчатки является подписание трёхстороннего соглашения о минимальной заработной плате. С 1 октября 2017 года размер МЗП в крае вырос на 2,5%. Следующее повышение произойдёт с 1 января 2018 года: соотношение между уровнем минимальной оплаты труда и прожиточным минимумом в регионе составит порядка 90%, что превышает целевые показатели, определённые Правительству страны Президентом Российской Федерации.



«Ещё один важный вопрос - повышение заработной платы наших бюджетников. В отличие от федеральных учреждений мы в течение 5 лет ежегодно проводили индексацию окладов работников бюджетной сферы. В этом году на эти цели у нас заложено порядка 185 млн. рублей. Средства предназначены для работников учреждений культуры и социальной сферы, а также младшего медицинского персонала. По итогам 9 месяцев мы проведём очередной мониторинг с тем, чтобы понять, выполняем ли мы все целевые показатели по заработной плате так называемых "указников". В случае необходимости будет принято решение о дополнительном финансировании - увеличении фонда оплаты труда для данной категории работников», - отметил Владимир Илюхин.



Отдельное внимание в рамках встречи было уделено перспективам внедрения единого коэффициента 1,8 к заработной плате для работников краевых и федеральных учреждений региона.



«Мы эту проблему впервые озвучили ещё в 2012 году, - сообщил Владимир Илюхин. - Складывается несправедливая ситуация в отношении тех, кто живёт на Крайнем Севере и приравненных территориях, к которым, в том числе относится Камчатка. Сегодня Закона о Северах в работе нет. Но проблематика районирования важна не только для Камчатки. В Правительстве Российской Федерации эта тема нами озвучена. В том числе по нашему предложению, создан Экспертный совет на уровне Государственной Думы. Сегодня ведётся оценка ситуации по северным территориям России с тем, чтобы наработать механизм внедрения этих элементов районирования. Мы достаточно активно работаем в составе Экспертного совета. Надеюсь, что эту проблему удастся решить».



Участники заседания также обсудили вопросы о мерах поддержки предприятий жилищно-коммунального комплекса, реализуемых Правительством края, развитии социальной инфраструктуры региона, инициативах субъекта в части упрощения порядка осуществления рыболовства в прибрежной зоне и другие темы.



Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин отметил, что заседание Совета проходит в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд».



«Это ежегодная акция, решение о которой принимал Генеральный совет международной конференции профсоюзов ещё в декабре 2007 года. Акция проводится для того, чтобы профсоюзы ещё раз обозначили жизненно важные для трудящихся, для работников задачи, вопросы, проблемы, и решали их теми или иными методами в рамках социального партнёрства с органами власти и работодателями», - отметил Андрей Зимин.



В рамках заседания он вручил активистам профсоюзного движения юбилейные медали, учреждённые в честь 100-летия Профсоюзов Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.