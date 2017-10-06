Ирина Яровая: Дальневосточники будут летать по «плоскому тарифу» с бесплатным багажом

06.10.2017 16:19:37 (GMT+12)

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая в интересах дальневосточников инициировала вопрос о сохранении права бесплатного провоза багажа по "плоскому тарифу". Руководство "Аэрофлота" в письме сообщило, что «плоский тариф» авиабилетов на рейсы, соединяющие Москву и Дальний Восток, сохранит гарантии по норме провоза бесплатного багажа.



"Для Дальнего Востока «Аэрофлот», как основной перевозчик как выполнял, так и будет выполнять перелеты по ранее принятым правилам и норме провоза багажа», - подчеркнула зампред Госдумы.



«Мы давно взаимодействуем с "Аэрофлотом". Компания, фактически, на протяжении почти 3 лет реализует меры социальной поддержки, давая нерыночный "плоский тариф". Напомню ,что особое отношение к Дальнему Востоку, меры, направленные на развитие региона - это стратегия Президента России Владимира Путина", - сказала парламентарий.



«Цена на билет без багажа ориентирована на экономический сегмент компаний, которые должны расширять рынок и быть ориентированы на новых пассажиров. Такой сегмент дешевых и коротких перелетов есть во всем мире и во всем мире есть желающие путешествовать с рюкзаком. А «Аэрофлот» - главная компания, которая осуществляет магистральные, многочасовые перелеты, и дешевые билеты с платным багажом «Аэрофлот» ни тогда, ни сейчас не рассматривал как перспективу», - сообщила Ирина Яровая.

