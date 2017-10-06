Подведены итоги краевых спортивных игр «Преодоление»

06.10.2017 11:55:41 (GMT+12)

Подведены итоги краевых спортивных игр «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии, прошедшем в ФОК «Звёздный», приняли участие 63 спортсмена из Петропавловска-Камчатского, Мильковского и Елизовского районов.



Соревнования проходили среди мужчин и женщин по видам спорта: спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. Колясочники состязались в лично-командном зачете по видам программы: шашки, мини-баскетбол, мини-боулинг, 30 м, прыжок в длину с места, дартс, бросок мяча из-за головы двумя руками на дальность.



По итогам соревнований 1 место в общем зачёте заняла команда спортивной адаптивной школы (САШ) по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. На втором месте - команда Мильковского центра социального обслуживания населения, на третьем - клуб молодых инвалидов «Поверь в себя» Елизовского района.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.