На Камчатке вакциной от гриппа привиты более 53 тысяч человек

06.10.2017 11:55:40 (GMT+12)

Прививочная кампания против гриппа в Камчатском крае вошла в активную стадию. К началу октября в регионе вакцину получили 53,5 тысячи человек, в том числе 32,3 тысячи взрослых и 21,2 тысячи детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.



Там рассказали, что всего планируется вакцинировать 126 тысяч человек (40% населения), в том числе 44 тысячи детей.



«Во всех медицинских учреждениях региона созданы "прививочные бригады", которые выезжают на морские суда, в образовательные учреждения и предприятия всех форм собственности. В общей сложности в кампании по вакцинации против гриппа задействовано 65 таких бригад», - сказали в министерстве.



К настоящему времени вакцинированы сотрудники Института вулканологи и сейсмологии ДВО РАН, Камчатгеологии, Нефтебазы, Камчатского водоканала, Колхоза имени Ленина, ряда вузов и ссузов».



«Ежегодно грипп вызывает приблизительно 36 тысяч летальных исходов во всем мире и огромное количество госпитализаций в больницу. Грипп крайне опасен своими осложнениями, среди которых пневмония, менингит, энцефалит, невралгии, миокардит, трахеит и др. Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний. В большинстве случаев серьезные осложнения и летальные исходы предотвращаются благодаря ежегодной профилактике вакциной от гриппа. Вакцина от гриппа представляет собой инактивированный (обезвреженный) вирус гриппа, который после специальной обработки утратил свои патогенные свойства, но сохранил антигенную структуру, в ответ на появление которой в организме человека происходит выработка защитных антител», - добавили в министерсвте.



Там отметили, что современные вакцины от гриппа российского производства - эффективные и безопасные препараты, прошедшие доклинические и клинические испытания.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.